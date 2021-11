Aragonès: «L'independentisme es quedarà coix si fixa la data i no les condicions del referèndum»

El president de la Generalitat,, no és partidari de fixar una data a la celebració d'un nou referèndum. Ho ha tornat a defensar aquest dijous en una conferència al Barcelona Tribuna en la mateixa setmana que el líder d'Òmnium,, ha presentat la proposta del seu llibre per avançar cap a un referèndum "sense adjectius" i mentre la CUP continua insistint que cal celebrar-lo abans del 2025. "", ha advertit.I és que Aragonès considera que l'independentisme, on es discuteix "sobre sobirania" i on proposa aconseguir un acord per a l'amnistia i per a la celebració d'un referèndum acordat. Propostes com la de Cuixart, ha dit,, tot i això, ha subratllat que cal posar el focus en crear lesperquè aquesta votació superi els dèficits que va tenir l'1-O.El president de la Generalitat ha argumentat que la taula d'interlocució amb el govern deha de ser l'eina a partir de la qual s'ha d'aconseguirdins de Catalunya al voltant del projecte d'esdevenir un estat ia l'exterior. Entén que el fet que per primera vegada el govern espanyol reconegui l'existència d'un conflicte polític i que el Govern sigui reconegut com a part negociadora permet explicar a altres estats les raons de l'independentisme., ha insistit Aragonès, que també ha manifestat que la seva voluntat és que aquesta independència que reclama i que reconeix que no s'assolirà a curt termini arribi "com més aviat millor".

