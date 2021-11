Illa reclama una relació «més intensa» amb Aragonès

El líder delal Parlament,, ha considerat que si lapresenta una esmena a la totalitat als pressupostos catalans del 2022 es "trenca" la majoria d'investidura. En una entrevista al programa Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Illa ha carregat contra el posicionament dels anticapitalistes en la tramitació dels comptes i ha assegurat que és. "Si es presenta una esmena a la totalitat s'està dient que es rebutja el projecte, no es pot dir que se segueix negociant. No s'està a l'alçada del moment", ha dit el líder socialista. El cap de l'oposició també ha explicat que té una relació "correcta i cordial" amb el president de la Generalitat,, i ha reconegut que li agradaria que fos "més intensa".El líder del PSC a Catalunya ha considerat una "incoherència" que Junts demani facilitar la tramitació dels comptes de la Generalitat mentre alel partit ha optat per presentar una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat. "Demanen que aquí s'estigui a l'alçada, i sobta més quan molts dels recursos que s'incorporen depenen dels PGE", ha subratllat.Sobre el diàleg entre Catalunya i l'estat espanyol, Illa ha assenyalat que per ell Carles Puigdemont "no és un interlocutor"., ha dit el líder socialista.

