La Cambra demana un debat transparent sobre l'aeroport per evitar el «creixement descontrolat»

Reus i Girona, peces clau

Laha presentat aquest dijous el document Un nou model d’aeroport. Elements per a un Debat, elaborat pel Gabinet d'Estudis de la institució. Les principals claus són mantenir obertes totes les opcions (el canvi de configuració operativa i l'actuació a nivell d'infraestructura de pista) i apostar per unper evitar el. La roda de premsa ha anat a càrrec de la presidenta de la Cambra, Mònica Roca, i la directora d'Infraestructures de la casa, Alícia Casart.ha reclamat un "debat informat i transparent" a totes les administracions. "El rumb de l'aeroport de Barcelona no es pot produir sense disposar d'àmplia", ha assenyalat la presidenta de la Cambra, que s'ha referit a la gravetat del problema climàtic, que aquests dies protagonitza la. La presidenta de la Cambra ha volgut situar el debat en un terreny molt tècnic, però ha criticat que el"no ha tingut prou en compte la posició del Govern català en aquest tema".En el document, la Cambra explica les claus del model aeroportuari que defensa, que per l'entitat ha de ser propi del segle XXI, que vol dir basat en criteris de sostenibilitat i en la línia d'unbasat en el coneixement, la tecnologia i el talent, i amb una vocació clarament internacional.L'entitat reclama a les administracions que tinguin sobre la taulaexistents i no en descartin cap, com permetre els enlairaments a través de la pista llarga, costat muntanya. La Cambra crida a evitar el "creixement descontrolat" i la "passivitat" peri la "dels anys anteriors a la pandèmia". També reivindica la necessitat de disposar de connexions ferroviàries eficaces dins del sistema aeroportuari.L'adequació de l'aeroport, assegura la Cambra, ésper continuar desenvolupant el tràfic intercontinental, però reclama un nou model de, que segueixi criteris de sostenibilitat amb una utilització òptima de la infraestructura, i esmenta models de referència com són els de, de mida mitjana, diferent al tipus hub & spoke que representen els aeroports de Heathrow, a Londres, o Charles de Gaulle, a París.La Cambra considera que "d'augmentar la capacitat operativa a nivell de pistes amb l'allargament de la tercera pista". Però alhora, l'entitat critica la informació escassa aportada per Aena i proposa avaluar la configuració actual de les pistes. "És important saber quinvolem -ha dit-, i en això serà essencial el model aeroportuari que tindrem". Roca ha afirmat que "per nosaltres és important el progrés més que el creixement, més la qualitat que la quantitat".ha assegurat que el debat entorn el Prat estài que ara cal un debat "assossegat", en què l'important ha de ser el "treball tècnic". L'aeroport que propugna la Cambra ha de tenir més connectivitat intercontinental, el que tindrà un impacte sobre l'activitat econòmica. Si no es milloren els, el Prat pot tornar a la situació dels anys 2018 i 2019, com un aeroport de connexió intraeuropea, amb un model de viatger de baix valor afegit.En el nou model aeroportuari defensat per la Cambra, és fonamental un bon posicionament competitiu en connectivitat intercontinental, així com la qualitat d'operacions i serveis, optimitzant les operacions en pistes, millorant la política d'i amb un pla integral per gestionar els espais naturals delEls aeroports desón essencials en el nou model pel que advoca la Cambra, i caldrà unes connexions ferroviàries eficaces entre les terminals de Reus i Girona amb Barcelona ciutat amb unes xarxes ben dotades, a la vegada que s'imposa garantir la connexió amb tren entre les, el centre de Barcelona i el seu territori d'influència. En aquest sentit, la Cambra reclama l'Alícia Casart ha recordat que laefectiva del sector del transport es basarà en el foment del tren i la descarbonització de cotxes, aeronaus i vaixells. El transport per carretera, ha explicat, suposa el 70% de lest.

