El Govern ofereix a la CUP rebaixar ràtios en educació i revisar el paper de la Brimo als desnonaments

"Bastant lluny" de l'acord d'investidura

Debat a la totalitat, el 22 de novembre

Una rebaixa de ràtios progressiva als cicles d'infantil i primària i canvis en el paper de la Brimo dels Mossos d'Esquadra als desnonaments. Aquestes són dues de les mesures de l'últimaha posat damunt la taula de la CUP-NCG perquè els avalin els, segons ha pogut saber l'ACN. Aquest matí, el president de la Generalitat, ha reclamat el suport dels cupaires i ha insistit que els comptes s'han d'aprovar amb la majoria de la investidura, si bé en les últimes hores el conseller d'Economia, ha assegurat que el Govern buscarà "alternatives" si l'assemblea es decanta per bloquejar la tramitació dels comptes.L'executiu va traslladar dilluns als anticapitalistes aquests nous oferiments, que encara no estan incorporats al projecte dels comptes que el consell executiu va aprovar i presentar públicament dimarts. El document també contempla, entre altres qüestions, la possibilitat d'internalitzar el 112. L'executiu proposa unaprogressiva als cicles d'infantil i primària, passant de 25 a 20 alumnes per aula. Començar el curs 2022-2023 amb 1.545 nous professionals per reduir les ràtios a P3 fins als 20 alumnes per aula. Això, indiquen, suposaria un increment de 56,8 milions d'euros en el capítol 1 del Departament d'Educació.Pel que fa a l'ordre públic, el Govern defensa que s'ha de limitar tant com sigui possible el recurs a les unitatsen els desallotjaments. El departament d'Interior es compromet a monitoritzar l'evolució dels casos en què s'acabi necessitat la intervenció de l'Arro o la Brimo, desplegar un nou protocol de treball dels Mossos d'Esquadra per a casos d'actuacions sota mandat judicial durant un desallotjament.Amb aquest últim enfocament dels comptes catalans, el Govern posa damunt la taula la possibilitat d'després d'avaluar el model de gestió. L'executiu ja preveu incloure en la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022 la internalització del servei del 061 Salut Respon, com va avançarPer aconseguir que els cupaires es moguin i facilitin la tramitació dels pressupostos, el Govern també assenyala que impulsarà, abans d'acabar el 2022, els impostos pendents de desenvolupar de lac. I garanteix que començarà per l'impost a les emissions d'òxid de nitrogen emeses pels grans vaixells aquest novembre.La CUP creu que l'última proposta que el Govern els va fer dilluns sobre pressupostos té un enfocament "bastant llunyà" de l'acord d'investidura. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, el diputat de la CUPha detectat "avenços interessants" en educació en referència a la rebaixa de ràtios progressiva als cicles d'infantil i primària, però tem una "internacionalització parcial" del 112. Pel que fa al paper de la Brimo als desnonaments, Pellicer defensa que no n'hi ha prou en dir que l'actuació d'aquesta divisió dels Mossos serà l'últim recurs sinó que "no s'ha de contemplar".Pellicer ha recordat que la CUP ha demanat que la Brimo deixi d'actuar en desnonaments i lamenta que això no hagi passat. Pel que fa al nou protocol dels Mossos pels casos que hagin d'actuar sota mandat judicial, el diputat reclama a l'executiu que "plantegi un verdader pols a la juridicatura" perquè el TSJC no té interès en aturar. El diputat de la CUP ha criticat la "lletra petita" de la proposta del Govern per internalitzar el 112 perquè parla de "la part d'interès sanitari". Això fa pensar al diputat anticapitalista que es plantegi una "internalització parcial" que deixi de banda els que estan en situació "de més precarietat" com els teleoperadors i gestors.Un element que "no ajuda" és, segons ha dit Pellicer, que a la proposta de dilluns no hi consti ni un euro per a BCN World i, en canvi, als pressupostos aprovats dimarts s'hi destinin 120 milions d'euros. El Parlament celebrarà eldels pressupostos el 22 de novembre. Els grups podran presentar esmenes a la totalitat fins al mateix dilluns a les 10.30 hores. La sessió començarà a les 14 hores i s'allargarà fins a entrada la nit. De fet, s'estima que acabi a les 22 hores com a molt d'hora. L'horari es va fixar per fer compatible la sessió amb el judici al secretari tercer a la Mesa, Pau Juvillà, que està citat al TSJC dilluns al matí.Els pressupostos es podrien aprovar de manera definitiva abans de Nadal, el 23 de gener, però en cas que algun grup parlamentari porti el projecte de llei al Consell de Garanties Estatutàries -com ja ha dit que vol fer Ciutadans- la votació no es podria fer fins a principis de l'any que ve.

