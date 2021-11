Elés una de les afeccions més comunes de la nostra societat. El trastorn que afecta l'intestí gros és molt freqüent i sempre ha estat relacionat amb els nervis,Ara, un equip internacional, ha descobert sis gens relacionats amb la síndrome del còlon irritable, quatre dels quals estan directament relacionats amb trastorns d'ansietat. Això explicaria que la síndrome és una afectació física i no només provocada per "canvis d'humor". L'estudi, publicat a la revista Nature Genetics , ha fet servir una mostra immensa de persones, amb 53.400 pacients amb còlon irritable. La investigació ha determinat que aquest trastorn intestinal està relacionat de manera directa amb l'estat d'ànim, l'ansietat i el sistema nerviós. Tot i això, la novetat és que l'ansietat no té per què ser la causa del còlon irritable."El nostre estudi mostra que aquestes condicions comparteixen origen genètic, amb gens que possiblementi que també causen símptomes en l'intestí", explica el doctor, un dels autors principals de la investigació. A més, demana que es descarti d'una vegada considerar aquest dolor com a psicosomàtic.Una de les troballes de la investigació és que. La hipòtesi dels investigadors és que això hauria afectat de manera severa la flora intestinal. Per això, en ple tractament amb antibiòtics, es recomana reforçar aquesta flora per no patir afectacions posteriors.Aquest trastorn intestinalNormalment apareix a principis de l'edat adulta a través de diversos símptomes com el dolor abdominal, disfuncions a l'hora d'evacuar, estrenyiment, diarrea, panxa inflada... Els casos greus, però, poden ser molt perjudicials per a la qualitat de vida del pacient. El tractament varia​​​

