La crisi logística posa en perill l'arribada dels productes de Nadal

El port de Barcelona com a coll d'ampolla

Augment de preus

Avançar lesenguany és gairebé indispensable per poder fer cagar el tió o tenir regals sota l’arbre el matí del 6 de gener. El món viu unaderivada de laque posa en perill tota la, des de la fabricació dels productes fins als consumidors finals. La qüestió que fa penjar la campanya nadalenca d’un fil té diversitat de causes, tant pel que fa a l’oferta com la demanda de subministraments i on elpren gran rellevància, ja que suposa elA quarts de dotze del matí, lesno paren de rebre clients. Alguns van directes a la secció que els cal, altres busquen alternatives a regals que no han acabat d’agradar, però arriba més d’un pregunta per joguines concretes que estan encarregades i la responsable del comerç respon que. A, la botiga ubicada al carrer Governador González, han notat un avançament dels regals de Nadal d’enguany., explica que hi ha hagut un “a causa de l’increment del cost de les matèries primeres”.A la botigade la Rambla Nova van avançar-se a la crisi de transports actual, la seva responsable assegura que. Tot i que és possible que no arribin algunes joguines del catàleg, la planificació de Nadal ha estat l’encertada. A JAC coincideixen amb Juguettos:i per tant, “s’espera que les vendes del novembre siguin més fortes que al desembre”.Per una banda, hi ha hagut unpostpandèmia, al que se li suma una falta de producció de la Xina a conseqüència de les estrictes mesures vers la Covid-19, una situació que ha fet. Per altra banda, la crisi pateix una vessant espacial, pel que fa a lacom a resultat dels pocs i grans actors logístics del món, els sis primers dels quals controlen el 70% de la capacitat d’espai transportable, segons la base de dades Alphaliner. Aquestsesperant per poder descarregar les seves mercaderies mentre que els països exportadors no tenen transport per enviar els seus productes.A finals de setembre,va publicar un estudi centrat en la. En aquesta investigació es manifestava que gairebé elderivats de la crisi mundial, així com un 30% de les petites i mitjanes empreses del país tenen endarrerides comandes., analitza, així i tot, “és una situació generalitzada arreu”. És per això que, com Juguettos, que els seus productes arriben a la ciutat comtal, tenen incertesa pel mes que ve:, insisteix Sònia Cardoso.Un altre aspecte que preocupa els experts és l’De fet, Tarragona registra una, segons Pimec. La crisi del transport ha fetper transportar comandes i la diferència es veu reflectida al preu final degut a lad'aquest.Es tracta d’una “situació complicada” per a les PIME, assegura, qui argumenta que “les grans corporacions es beneficiaran de la situació actual perquè”. L’expert en comerç no contempla la idea de deixar de subministrar a la ciutadania productes que estan esperant, la solució de Florenci Nieto passa pel Govern, el qual creu queSigui com sigui, l’expert economista Ramon Talamàs expressa que hi ha una total “certesa en què” les properes setmanes, degut a la “manca d’espai i les llargues cues de vaixells als ports”. La campanya de Nadal, així com eld’enguany, es presenta amb, segons Florenci Nieto per “si arriben o no els productes de la temporada”.

