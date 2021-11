Aragonès reclama el suport de la CUP als pressupostos: «S'han d'aprovar amb la majoria de la investidura»

En la vigília del debat de la CUP per decidir què fa amb els pressupostos, el president de la Generalitat,, ha alçat la veu per foragitar les especulacions sobre un eventual suport del PSC als comptes i llançar un missatge als anticapitalistes. "Els pressupostos han de comptar amb la", ha assegurat durant una conferència organitzada pel fòrum Barcelona Tribuna. Una afirmació amb la qual ha deixat clar quea la dels tres grups independentistes malgrat que el conseller d'Economia,, ha reivindicat Aragonès, que ha precisat que alguns dels compromisosmentre que d'altres requereixen més temps. Preguntat per la possibilitat d'obrir la porta a la contribució d'altres formacions com elper aprovar els pressupostos, el president ha defensat que al Parlament estan representatsperò que les xifres que el seu Govern posa sobre la taula respon a l'aposta que fa la majoria independentista. "Estic convençut que treballarem en la bona direcció amb qui va fer possible la investidura", ha insistit.En tot cas, ha advertit quede forma imminent la gratuïtat del P2, la inversió de 750 milions en habitatge social, la creació d'una energètica pública i el pla pilot de la renda bàsica universal., ha avisat, tot afegint que cal posarposar la voluntat de transformació per sobre de consideracions polítiques i de "riscos de bloqueig".El president ha fet aquesta crida en paral·lel a la darrera oferta que ha fet el Govern per intentar evitar que la CUP presenti una esmena a la totalitat, decisió que prendran les bases cupaires aquest cap de setmana.als desnonaments ha estat, segons ha avançat l'ACN, les noves carpetes que l'executiu ha posat sobre la taula per atraure el sí dels anticapitalistes, malgrat que es tracta de dosen els acords de la investidura. Precisament, els cupaires insisteixen que cal anar més enllà dels acords que van fer possible que Aragonès sigui president.La conferència s'ha centrat en la, un discurs, però, que ha lligat directament a l'aprovació d'uns comptes que consideren que són clau per fer laa la qual es va comprometre en la seva investidura. Ha situat la lluita contra la desigualtat, la transició energètica i el canvi de model productiu com tres objectius imprescindibles del seu projecte tot afegint que per tenir totes les eines Catalunya necessita un estat independent.Aragonès ha tornat a insistit que calper invertir més recursos en salut més enllà de l'increment pressupostari del 4,3% i de l'que pateix el sistema sanitari des de la transferència de la competència als territoris. Preguntat per si el Govern participarà del debat sobre el, el president ha assegurat que estarà present "on hi hagi discussió sobre recursos", però ha burxat en què

