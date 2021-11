Beques, MIR i salvament marítim, primers elements al grup de treball Estat-Generalitat

Eles reunirà amb tres elements sobre la taula,, segons han explicat fonts del Govern a l'ACN. Aquest dimecres s'ha posat en marxa el grup després del que es va acordar a ladel passat 2 d'agost.La Generalitat ha posat sobre la taula elsi s'ha decidit començar a treballar pels que ja es van prioritzar durant la mateixa: beques, salvament marítim, formació sanitària i l’execució de diverses competències en matèria de. En aquest sentit, les dues parts s’han emplaçat a intercanviar-seper abordar aquestes qüestions com més aviat millor.Les mateixes fonts han indicat que la competència que es troba en un estat més avançat és la del, amb un Govern que té l'objectiu que es pugui implantar el nou sistema català de beques i ajudes a partir del. Això, crearia la vinyeta única i acabaria amb el fet que aquests ajuts s'hagin de demanar per un tràmit català i per un altre d'espanyol.Pel que fa a l'hipotètic traspàs de, s'ha acordat treballar el tema a la, que s’ha de celebrar aquest novembre, així com reunir el grup de treball per a la valoració del dèficit d'explotació d'aquest servei ferroviari. Finalment, les mateixes fonts han indicat que la pròxima reunió està previst que se celebri

