Acord inesperat entre la Xina i els Estats Units per reduir emissions

Lai elshan emès un comunicat conjunt i inèdit fins ara en què es comprometen a "treballar plegats" per, tot reconeixent la "urgència de la crisi climàtica". Els dos majors emissors de diòxid de carboni fan així un "nou pas" tal com ha reconegut, representant estatunidenc a la cimera del clima, la COP 26, que se celebra a Glasgow.La conferència ha fet anunciat un esborrany d'acord en què s'urgeix a estrènyer els objectius deper a finals del 2022. També urgeix a enviar més. El text, com molts dels acords i promeses que n'estan sortint de la vint-i-sisena trobada pel clima, ha rebut crítiques per serEl secretari general de l', s'ha congratulat de l'acord a través de Twitter, donant la benvinguda als dos països per ser "passar a l'acció amb més ambició" aquesta dècada. "Afrontar larequereix, i aquest és un pas important per anar en aquesta direcció", ha assenyalat.Tot plegat s'ha produït en la recta final de la cimera del clima i en un moment en què les corren les presses per intentar sortir amb un acord global per frenar el. De moment, per primer cop de forma coordinada,es comprometen "de manera individual, conjunta i amb altres països durant aquesta dècada decisiva, d'acord amb les diferents circumstàncies nacionals", a treballar per evitar els "" de l'emergència climàtica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor