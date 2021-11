Un estudi confirma que l'oli de palma afavoreix la metàstasi d'un càncer

Investigadors de l'(IRB) han publicat a la revista Nature un estudi sobre el mecanisme pel qual l', que es troba en l', afavoreix l'expansió dels tumors. Lesque temporalment estan exposades a una dieta rica en àcid palmític desenvolupen una identitat més agressiva que perdura en el temps, com una forma de memòria cel·lular.Aquesta identitat més agressiva promou l'activació deassociades al tumor i la secreció d'un teixit extracel·lular que, quan es bloqueja, frena la capacitat metastàtica del tumor. Els autors han identificat unad'aquesta espècie de memòria que deixa les cèl·lules tumorals a l'exposició de l'àcid palmític: un canvi que fa que les cèl·lules mantinguin una capacitat metastàtica més gran, fins i tot mesos després d'estar exposades a l'i que podria estar relacionat amb una capacitat més gran d'aquestes cèl·lules tumorals per innervar-se."El 2017 vam publicar un estudi assenyalant que l'àcid palmític es correlaciona amb més risc de, però no en coneixíem el mecanisme. En aquest treball detallem el procés, revelem que hi ha un factor de memòria de la capacitat metastàtica i assenyalem unaper revertir-ho", explica el, líder de la investigació, que no dubta a qualificar l'avenç d'"esperançador".En aquest treball, cèl·lules deprocedents de pacients han estat exposades a una dieta rica en àcid palmític, i s'ha observat que tenen més capacitat de fer metàstasi en, fins i tot quan aquesta dieta se subministra durant un període molt breu de temps.Segons els investigadors, això és perquè les modificacions que genera l'àcid gras sobre el genoma de lessón permanents i, consegüentment, en mantenen de forma estable les propietats més agressives. Els autors descriuen aquest comportament com una memòria estable. Així, l'equip de l'IRB afirma que els resultats indiquen que una dieta rica en oli de palma seria perjudicial per al desenvolupament del càncer, fins i tot si té lloc en unade la malaltia en què el tumor primari potser no ha estat detectat.Els científics han observat que aquestas'adquireix a causa del consum d'àcid palmític (predominant a l'oli de palma), però no passa així amb l'(molt abundant a l'oli d'oliva) o l'(característic de la llinosa). Aquests resultats apunten que l'agressivitat no només té a veure amb el metabolisme dels greixos, sinó també amb les modificacions epigenètiques que es produeixen a les cèl·lules tumorals quan ingereixen àcid palmític.En paral·lel, el treball publicat a la revista Nature mostra que,les cèl·lules Schwann, que envolten i protegeixen les neurones que afavoreixen la metàstasi, s'inhibeix la formació d'aquesta xarxa neuronal, i​​

