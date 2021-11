Dimiteix Joan Uribe, gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

El gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona,, ha dimitit del càrrec, tal com han explicat fonts de la Conselleria de Drets Socials a Europa Press aquest dimecres. Segons ha avançat El Periódico, Uribe va comunicar aquesta decisió el 22 d'octubre, però estava presa, segons el departament, abans de l'estiu. "És una qüestió meditada durant molt de temps com a conseqüència del desgast personal, vinculat a la gestió de la pandèmia", han afegit des del departament, que obrirà un procés de selecció "garantint la transparència".El sindicat CGT va anunciar a principis d'octubre que denunciaria davant l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC)constituït en un 60% per la Generalitat i en un 40% per l'Ajuntament de Barcelona. Posteriorment, la consellera de Drets Socials de la Generalitat,, va defensar al ple del Parlament que allò detectat a l'entitat eren més aviat "incidències", que estan esmenades o en vies d'estar-ho.Cervera va concretar que el pressupost de l'any passat del consorci va ser de 76 milions d'euros, quan té “un nivell de personal feble per poder gestionar aquests 76 milions”. Per part seva, el consistori ha subratllat a principis d'octubre que "" del consorci, i fonts municipals han assegurat que l'Ajuntament està "plenament compromès amb la transparència i la bona gestió d'aquesta entitat".

