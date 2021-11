25 seus de l'antiga Convergència, a subhasta

de l'antiga(CDC)han sortit apública. La venda es produirà el pròxim 2 de desembre, segons ha comunicat l'administració concursal pel procediment al jutjat mercantil número 9 de. Les condicions són senzilles, no hi haurà ni puja mínima ni màxima. Tot i això, les ofertes que no superin el 75% del valor de l'inventari quedaran supeditades a l'aval de l'administració concursal.Les localitzacions de tots aquests espais es poden consultar des del web d' Action Group , l'empresa encarregada de la subhasta. En total, hi ha quatre locals a; tres ai a; dos a, a, ai a; i un a, a, a, a, a, ai aTot aquest procés neix amb la presentació d'undeel juny de 2020. CDC va ser fundada perl'any 1974 i després de trencar la coalició deamb Unió, va presentar-se amb ERC el 2015 sota la marcai posteriorment amb el nom Democràcia i Llibertat. El 2018 la formació va ser condemnada a pagar 6 milions d'euros pel

