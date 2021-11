L'elecció d'Arnaldo com a magistrat del TC tensiona el PSOE, Podem i els seus socis

L'acord entre el govern espanyol i el PP per la renovació del(TC) està generant tensions entre el PSOE, Podem i els seus socis a mesura que s'apropa l'hora de la votació que tindrà lloc aquest dijous –en format de vot secret- al Congrés. El motiu és la candidatura da proposta del PP. Des de l'anunci de l'acord, diverses informacions posen en dubte la seva idoneïtat, no només pels seus més de 300 articles a la premsa conservadora i la participació en actes de la, sinó per les col·laboracions amb l'expresident balearles actuacions suposadament irregulars compaginant la tasca de lletrat del Congrés amb feines de professor universitari i les converses comprometedores al cas Lezo.Arnaldo és un dels quatre candidats a magistrat del TC que el Congrés designarà aquest dijous en votació secreta gràcies als vots del PSOE, Podem i el PP. Ha arribat al ple a proposta del PP, que també situarà al TC a la magistrada Concepción Espejel. El PSOE hi situa Inmaculada Montalbán, i Podem Juan Ramón Sáez Valcárcel. Des de l'anunci dels quatre noms diverses informacions han posat en dubte la idoneïtat d'Arnaldo. Va ser durament criticat pel portaveu del PSOE a la Comissió de Nomenaments, Odón Elorza. L'exalcalde de Donosti li va recordar els 331 articles escrits a 'El Imparcial' i les 150 participacions a actes de la FAES, la fundació de José María Aznar.També que va compaginar de manera irregular feina en una universitat pública i una de privada, que va ser contractat com a assessor jurídic per administracions del PP durant anys, que va treballar per Jaume Matas i que apareix en converses amb l'expresident de Madrid Ignacio González al cas Lezo. Després de les crítiques, el PSOE va apartar Elorza, que ja no actuarà sobre la qüestió al ple. Ho va fer adduint motius d'organització i el va substituir pel portaveu socialista a la comissió de Justícia, Francisco Aranda. Elorza ha afirmat que tot i no considerar idoni Arnaldo, votarà a favor de l'acord "amb una pinça al nas".I és que malgrat els dubtes sobre la imparcialitat d'Arnaldo i les crítiques internes, PSOE i Podem han reiterat aquest dimecres que respectaran l'acord assolit amb el PP i votaran a favor de les quatre candidatures. El president del grup de Podem, Jaume Asens, ha afirmat aquest dimecres en una entrevista a la Cadena Ser que la seva formació votarà Arnaldo –com Elorza- "amb una pinça al nas" per "responsabilitat". No votar l'acord per a la renovació del TC, ha afirmat, tindria conseqüències democràtiques "desastroses". "No és l'opció desitjada, però sí la menys dolenta", ha admès.La vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, ha centrat les crítiques en el PP. Segons ha assenyalat, l'elecció d'Arnaldo "posa en risc la independència de les institucions". "El PP no ha estat a l'alçada", ha afirmat en declaracions als passadissos del Congrés. Arnaldo tampoc agrada a les files del PSOE, però el portaveu de l'Executiva, Felipe Sicilia, s'ha mostrat convençut que cap dels seus diputats aprofitarà la votació secreta per trencar la disciplina. La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha recordat que "l'important" és que hi ha "un gran acord" per renovar el TC.L'elecció d'Arnaldo no agrada tampoc als socis del govern de coalició, que aquest dimecres han criticat durament que el PSOE no s'hagi plantat. El portaveu d'ERC al Congrés. Gabriel Rufián, ha qualificat el PSOE de formació "cobarda" i ha apuntat que ell dona "la benvinguda a gent valenta com Odón Elorza". El líder de Més País, Íñigo Errejón, ha afirmat que la seva formació "no entén els vots vergonyosos" i ha avançat que els diputats de Més País "votarà que no és idoni".

