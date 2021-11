Les millors fotografies de l'any arriben a Barcelona amb el World Press Photo

Aquesta fotografia de Jaime Culebras va rebre el tercer premi en la categoria de natura. Foto: ACN

Una altra de les imatges premiades, de l'argentí resident a Barcelona Pablo Tosco. Foto: ACN

L'exposició exhibeix els treballs guanyadors de l'última edició del concurs World Press Photo que "mostren una àmplia visió dels reptes que afronta la societat global, més enllà dels titulars d'actualitat". Aquest any, Photographic Social Vision celebra el seu vintè aniversari.Una abraçada protegida amb plàstic per evitar contagis de covid-19 captada pel fotògraf danèsva ser la guardonada amb el premi World Press Photo de l'any 2021. Al costat de la foto de Nissen, el World Press Photo al Reportatge Gràfic de l'Any ha estat per a Habibi, de l'italià, que explica històries d'amor durant el conflicte entre Israel i Palestina.En aquesta edició, cinc autors espanyols han guanyat un World Press Photo:, primer premi en la categoria de Temes Contemporanis (Fotografies Individuals);, tercer premi en la categoria de Medi Ambient (Reportatges gràfics);, tercer premi en la categoria de Natura (Fotografies individuals); Luis Tato, tercer premi en la categoria de Natura (Reportatges Gràfics) i, menció destacada al Projecte Interactiu Educatiu.L'argentí resident a Barcelona Pablo Tosco va guanyar el primer premi a la categoria Temes Contemporanis, Fotografies Individuals, al World Press Photo 2021 per la fotografia Yemen: Hunger, Another War Wound. L'objectiu que tenien, ha apuntat, era indagar i conèixer les històries que podien narrar les opressions que estan sotmeses les dones al Iemen.El seu treball es va centrar en la Fàtima, que els va compartir la seva història. La van conèixer en una platja que era un cementiri de vaixells destruïts pel conflicte armat. La Fàtima amb un grup de dones sortien a pescar. Tosco ha lamentat el nivell d'opressió estructural que patia "per ser dona i venir d'una zona rural i no tenir accés a l'educació".​​​