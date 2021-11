L'Estat amaga al Govern les dades per calcular el dèficit fiscal

L'no proporciona les dades per calcular laderespecte de l'administració central, segons es desprèn del projecte dede la Generalitat, presentat aquest dimarts pel conseller d'Economia, Jaume Giró . En concret, el document explica que "tot i haver-ho sol·licitat en diverses ocasions, l’Estat no ha tramès les dades necessàries per poder fer aquest càlcul".Aquest mètode -la balança fiscal- calcula els recursos que es paguen en forma d'impostos, cotitzacions i altres vies a l'Estat menys els que retornen en forma de transferències a les administracions catalanes, prestacions, inversions o altres. Dit d'altra manera, és la diferència entre la despesa que elrealitza a Catalunya i el volum d'ingressos que en recapta dels seus ciutadans, i com que sempre que s'ha elaborat ha resultat que els catalans aporten més del que reben, es conclou que existeix un dèficit fiscal.El Govern ha lamentat als pressupostos aquesta manca de col·laboració perquè, precisament segons una llei del Parlament, l'executiu català ha d'adjuntar cada cop que presenta uns nous comptes una actualització de les balances fiscals. Però com l'Estat no ha cedit les dades per fer-ho, la conselleria d'Economia ha recordat com a annex l'última balança fiscal feta pública. Es tracta de la de, publicada a principis de 2020, i que xifra el dèficit fiscal de l'Estat respecte a Catalunya en prop de 16.000 milions anuals Malgrat no haver pogut quantificar amb detall la balança, recentment Giró ha afirmat que, segons les darreres estimacions en base el 2020, el dèficit fiscal ara se situa en 18.000 milions d'euros l'any, xifra que representa uns. "Veure com l'Estat s'apropia cada any d’una part de la riquesa que generem a Catalunya, hauria de fer reaccionar a tots els membres d'aquesta cambra", va sentenciar en una interpel·lació al Parlament.El 2012, elva aprovar la Llei de publicació de les balances fiscals, que estableix que el Departament d'Economia ha de calcular anualment la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central. De fet, l'actual president, llavors com a diputat, va ser un dels defensors que els pressupostos anuals haguessin d'incloure aquest càlcul. Des de la promulgació d'aquesta llei s'han calculat les balances fiscals de Catalunya des deli fins al

