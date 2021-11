El temporal Blas no s'atura: el vent i la pluja seguiran almenys fins divendres

⚠ Actualitzat l'avís de Situació Meteorològica de Perill (#SMP) per vent, mar, intensitat de pluja i acumulació de pluja pels pròxims dies.



Elencara no s'ha acabat. El mal temps, ambd'alta intensitat iabundants, seguirà present a gran part de Catalunya almenys fins aquest divendres. Des d'aquest dimecres a la tarda, s'estan produint precipitacions sobretot a la província dei a les comarques de la, mentre que a tota la costa del país hi ha activat l'el temps es mantindrà, amb alguns ruixats concentrats a les comarques de Girona i al nord dei tant al matí com a la tarda. La temperatura anirà cap amunt, amb mínims de 10-15 °C al litoral i de 5-10 °C a la resta del país, i el vent disminuirà moderadament la seva intensitat. Al cap de setmana seguirà el forta la costa mentre que alshi podriaen cotes de més de 2.000 metres d'altitud.Pel que fa a, la pluja serà més feble -i en principi, sense acumulacions d'aigua que suposin un risc- i es desplaçarà fins al, eli elcatalà, afectant les últimes dues zones especialment a la tarda. La cota depujarà un pèl, situant-se a partir dels 2.200 metres. Al seu torn, els cops forts de vent també seran al litoral i en zones elevades del prelitoral, tot i que en general, es preveu un vent més fluix a tot el territori.manté en la tarda d'aquest dimecres elen prealerta, i rebaixa d'alerta a prealerta el, després que ja hagin passat les ratxes més fortes de vent, encara es mantingui intens. El Procicat també demana precaució pel fort onatge, amb una previsió d'onades superiors als quatre metres d'altura.De fet, davant l'avís pel temporal marítim,ha activat des de dimarts elper mal estat de la mar en fase d'alerta. Aquest pla s’activa en alerta quan es poden donar amb una probabilitat altai el litoral de la ciutat pateix els efectes del mar, esdevenint un perill per a les persones o per destrosses al mobiliari.Es recomana a la ciutadania que augmenti lai eviti accedir a les. Així mateix es recorda la prohibició d'accedir als espigons de la platja i d'entrar a l'aigua mentre onegi la, hissada a totes les platges durant l'episodi. Las'ha desplegat a l'àmbit del litoral barceloní i barra el pas als espigons i les zones on trenquen les onades per evitar riscos per a les persones.La, que podria adquirir característiques de ciclons tropicals o subtropicals,ha arribat aquesta setmana i fins ara ha castigat sobretot les. La depressió mediterrània s'acosta ara a Catalunya, de manera que la nuvolositat està sent abundant i lesestan sent generalitzades arreu del país. El vent bufa amb força i hi ha mala mar.​​​

