[Lo último] @SerforPeru rescata a Run Run en las inmediaciones del AA.HH. Sol Naciente, Comas. El zorro andino está a buen recaudo y recibe la atención de un equipo especializado. Agradecemos a las instituciones y vecinos que apoyaron en la recuperación del zorro andino.#runrun pic.twitter.com/vfjYx0GaXZ — Serfor Perú (@SerforPeru) November 9, 2021

A vegades les mascotes no són el que semblen. Una família del Perú va comprar un, suposadament un husky siberià, però en realitat era una. Ho van descobrir temps després, en comprovar que el presumpte ca, quan va créixer començava a caçar i matar els animals dels veïns.Maribel Sotelo, la mare del nen que cuidava el fals gos, explica que al començament no notaven res estrany en l'animal. "Jugava amb els gossets, el problema ha estat que fa quinze dies".L'animal, de nom Chiquito, causava un problema econòmic a la família perquè els veïns els cobraven pels animals que matava. L'animali quan el van atrapar van descobrir que era una guineu vermella, una espècie que des de fa temps s'està mutant per domesticar-la.Chiquito, que ara té vuit mesos d'edat, serà reubicat en un zoològic, ja que després d'haver estat criat per humans no pot ser introduït en la natura com a animal silvestre. El cas està tipificat com a​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor