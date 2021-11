Luis Fonsi, Sergio Dalma i Ana Mena, entre els artistes del disc de «La Marató»

celebrarà el seu 30è aniversari amb un disc de, que per primera vegada estaran distribuïdes en dos: el disc blanc i el disc blau. De les cançons,i de nova producció, ideades per visualitzar des de perspectives diferents els problemes relacionats amb la, el motiu del programa d'aquest any.Les 12 restants són cançons que ja han sortit en algun moment durant els, regravades i reversionades per artistes catalans nous i consolidats. El disc comptarà amb dos: el primer servirà per escoltar-lo digitalment mitjançanti el segon permetrà accedir a continguts de laEs posarà a la venda per-dos euros més que el preu de cada any- en deu-La Vanguardia, El Periódico, Diari de Tarragona, Regió 7, Segre, El Matí i el grup del 9Nou-, els esportius Sport, Mundo Deportivo i L'Esportiu, i la revista Enderrock. Els diaris ho oferiran el diumenge 28 de novembre i també es podrà comprar a la botiga en línia dea partir del dilluns 29.El disc blau comptarà amb les interpretacions de; Kelly Isaiah i The Sey Sisters;; Lucía Fernanda;; OBK;, The Global Band;; Maria Rodés; Salva Racero i Yoly Saa; Roba Estesa: Miquel Abras; Aiala; Caïm Riba i, i Miguel Ríos i Cor Vivaldi.Per altra banda, participen al disc blanc; Antonio Carmona i Lucas Carmona;; Flashy Ice Cream; Gertrudis; Dorian; Vienna; Sense Sal; Marala, Guillem Roma i Eduard Iniesta; Clara Gispert, David Ros i Orquestra Simfònica Camera Musicae, iLa Marató també ha posat a la venda la XIV edició del, editat per, a un preu de també. Es tracta d'un llibre commemoratiu de les 30 edicions que fa un recorregut per les malalties que s'han tractat al llarg dels anys, amb una part informativa i una altra "més humana".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor