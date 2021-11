Catalunya, el territori amb més delictes sexuals denunciats de l'Estat

va ser l'any 2020 el territori amb mésdenunciats de l'Estat, segons dades del Ministeri de l'Interior basades en la informació dels cossos de seguretat. Se'n van registrar 2.306, el 75% dels quals es van esclarir.Segons les dades facilitades pel Ministeri,va ser la, amb 1.703 casos denunciats, només superada per Madrid, i 858 persones van ser detingudes per delictes sexuals, mentre que a Catalunya es van registrar 1.165 detencions.El Ministeri ha detectat 13.174 casos d'abusos sexuals a l'Estat en un any en què les restriccions per la pandèmia van fer que es reduís aquesta xifra un 14%. Segons Interior, l'any passat va augmentar la, que en el 80% dels casos van tenir com a víctimes menors d'edat.

