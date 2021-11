L'Audiència de Barcelona reactiva la investigació a Jair Domínguez per «insultar» votants de Vox

ha ordenat la reactivació de la investigació a l'humoristaper les seves declaracions contra el partit d'ultadreta Vox a. El tribunal ha acceptat un recurs de la formació que lidera Ignacio Garriga al Parlament i tomba la decisió anterior d'arxivar el cas contra Domínguez. L'auto de la secció 5a de l'Audiència argumenta que hi ha indicis perquè les paraules de l'humorista al matinal de la ràdio pública "no estiguin emparades en la llibertat d'expressió".Setmanes enrere, el jutjat número 15 de Barcelona ja va decidir arxivar el cas perquè considerava que no hi havia cap sanció penal possible perquè les declaracions de Domínguez "haurien d'implicar una provocació a l’odi d’algun dels col·lectius protegits". Ara, però, l'Audiènciaen demanar "combatre els feixistes, els nazis, amb un cop de puny a la boca". A més, segons denuncien des de la formació d'ultradreta, va desitjar "un dia de merda" als votants de Vox a la Pobla de Mafumet i a Vilamala.Els jutgesargumenten que "l'altaveu en què el discurs es va pronunciar, un programa de ràdio matinal amb gairebé mig milió d'oients, incrementa exponencialment la repercussió del contingut i, per tant, el risc incitador inherent a la mateixa literalitat de les manifestacions exposades". Per això mateix, demanen reactivar la investigació contra Jair Domínguez.

