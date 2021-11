La mortalitat real per Covid a Catalunya el 2020: 15.884 persones

Altres notícies que et poden interessar

Elvan morir 15.884 persones per Covid a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, que per primer cop ha comptabilitzat tots els, recopilant les dades dels certificats de defunció.La majoria de lesvan perdre la vida en centres hospitalaris (61,2% del total), mentre que un terç del total van morir en residències sociosanitàries i un 4,6% van morir en un domicili particular.Per demarcacions, a la devan morira causa de la Covid, de les quals 8.050 van perdre la vida en un hospital i 3.879 en una residència. A les comarques devan morirpel coronavirus, de les quals 661 van perdre la vida en un hospital i 344 en una residència; mentre que a les devan morir, 595 en un hospital i 294 en una residència. A la demarcació devan morir, 422 en un hospital i 318 en una residència.Catalunya va ser laper la Covid, que a l'Estat va ser la causa de mort de 74.839 persones, per sobre de les xifres oficials. El Ministeri de Sanitat comptabilitzava fins ara 54.000 morts per Covid. La causa de la diferència entre les xifres és que el Ministeri només comptava els decessos de persones que van donar positiu en un test abans de morir.​​

