El govern espanyol proposa adaptar les multes de la llei mordassa al sou dels sancionats

proposen reduir de les sancions de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a, de fins al 50% per a aquelles persones que no percebin més deinterprofessional (SMI) i també per a casos de sancionats que paguin voluntàriament la multa.Així ho recullen en les esmenes conjuntes que els dos partits han registrat a la proposició de llei delper a la derogació llei mordassa, que també pauta una rebaixa del 25% de l'import de la multa als sancionats amb ingressos d'entre"Amb la individualització de la sanció atenent les circumstàncies personals del responsable, es compleix satisfactòriament laen termes pràcticament inèdits en el nostre dret administratiu sancionador", raonen les dues formacions que formen el govern de coalició.A això sumen la possibilitat, fins i tot, de fraccionar el pagament en els termes que millorL'opció de desplegar un pagament voluntari per a sancions lleus o greus, que també comporten una reducció de la multa, no serà possible en cas d'infraccions "molt greus".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor