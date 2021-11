Alsina defensa «normalitzar» l’acció exterior de la Generalitat després d'anys d'ofensiva judicial

Un cop més,. Amb l'ofensiva delvigent contra els 34 alts càrrecs als quals ha ordenatper promoure el procés català a l'exterior, la conselleraha topat aquest dimarts amb l'intent de Ciutadans de torpedinar la tramitació dels pressupostos amb l'argument que el seu departament acull partides que topen amb la Constitució. Alsina ha defensat que la vocació del seu departament seràmalgrat l'ofensiva dels tribunals i que la prova d'aquesta determinació és l'augment en 20 milions del pressupost del departament, que ascendeix a 94 milions.Durant la comissió per presentar el pressupost de la conselleria, Alsina ha emmarcat el seu projecte en el context d'en què ha hagut de transitar un departament que fa pocs anys que s'ha creat i que ha hagut de lidiar amb un "155 salvatge" i el "setge" dels tribunals. Ha lamentat, de fet, que s'hagia alts càrrecs a qui elha reclamat una fiança de 5,4 milions d'euros. Ha precisat, de fet, que es veu obligada contínuament a explicar de portes enfora que es tracta d'un tribunal "no homologable".D'aquí neix, ha argumentat la consellera, elde "consolidar, solidificar i blindar" l'acció exterior de la Generalitat malgrat "l'obstinació" dels tribunals de l'Estat. Alsina ha defensat que el seu departament és "estratègic" per defensar els interessos de Catalunya al món, motiu pel qual cal reforçar la seva "presència, influència i compromís". El pressupost, de 94 milions, incrementa en 20 milions la partida de la qual es disposava en els comptes anteriors, una suma que ha advertit que ja és tot un missatge., ha defensat.Alsina ha subratllat com a crucial l'objectiu fixat perpotenciant la. "L'acció exterior també es pot fer des de Barcelona", ha explicat. Ha afegit que es treballarà també per enfortir les comunitats dels 400.000 catalans que viuen a l'exterior, tant per millorar el servei que reben com per vincular-los a les preses de decisions.han carregat contra la conselleria per poder continuar amb una política exterior d'que consideren que no correspon al marc competencial de la Generalitat i han assenyalat de nou les delegacions a l'exterior i els sous dels alts càrrecs. També han defensat la causa oberta al Tribunal de Comptes. "Filibusterisme és el que vam patir els demòcrates el setembre i octubre del 2017", ha lamentat el diputat de Ciutadans Matías Alonso.han manifestat preocupació peli acostar-se a l'objectiu fixat del 0,7% l'any 2030. Els anticapitalistes han tornat a insistir, per boca del diputat, que les prioritats de la legislatura "no van en el bon camí".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor