L'OMS felicita el Govern i alerta que tem la mort de 500.000 europeus al febrer per la pandèmia



El director regional de l'OMS per a Europa, Hans Kluge, ha felicitat el Govern pel pla i ha destacat cinc "claus per a l'èxit" d'aquest document a Catalunya després de fer el seguiment de les tres dècades anteriors del Pla de Salut. Sobre la pandèmia, Kluge ha avisat que el nombre de morts a Europa pot incrementar-se al mig milió abans de febrer de 2022 i ha assegurat que hi haurà països europeus que s'enfrontaran a una tensió "elevada o extrema" durant aquest període. Així mateix, ha festejat les xifres de cobertura vacunal a Catalunya, que fins a aquest dimecres registra un 75,8% de la població vacunada amb almenys una dosi i un 74,5% que ja té la pauta completa.

El president de la Generalitat,, ha defensat que la sanitat és una "prioritat" de l'Executiu català durant la presentació de l'Orientació delper a la transformació i l'enfortiment del sistema de salut català."La salut ha d'estar en el centre de les decisions polítiques", ha reivindicat el president en l'acte de presentació del Pla des del Palau de la Generalitat aquest dimecres, en el qual ha assegurat textualment que l'aprovaran en les pròximes setmanes.Aragonès ha destacat que l'es reflecteix en el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2022 que va presentar el dimarts, del qual "un de cada tres euros" es destinen a Salut, amb 11.171 milions d'euros per al departament, 1.456 milions més que en 2020.No obstant això, ha advertit que la "insuficiència crònica" de recursos en l'àmbit sanitari fa que hagin d'alçar la mirada i interpel·lar al Govern perquè es consolidin elsen 2022 en els comptes autonòmics. Segons el president, aquests fons serviran per a "posar al dia" el sistema de salut català que ha quedat, a parer seu, molt castigat per la pandèmia i també per a fer front a reptes estructurals com a canvis demogràfics i renovació d'equipaments, entre altres.El conseller de Salut,, ha concretat que l'elaboració d'aquest Pla ve marcada per elements com un informe d'avaluació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) dels 30 anys del Pla de Salut de Catalunya, la pandèmia de Covid-19 i l'emergència climàtica, entre altres. Així mateix, el conseller ha detallat que el pla s'orienta amb un concepte de salut ampli que "va més enllà de l'absència de malaltia i de la supervivència" i el tracta com un estat de benestar biopsicosocial i espiritual, de relació amb les persones i l'entronitzo i de lluita contra les desigualtats.Per al conseller aquest és un pla més estratègic que "actua com una brúixola" i es compromet amb els objectius de desenvolupament sostenible, el Pacte Verd Europeu, el Programa Horizon 2021-2027 i el programa Gender and Health de l'OMS, entre altres.La directora general de Planificació en Salut de la Generalitat,, ha descrit els eixos en els quals s'articula el pla, entre els quals s'inclou la igualtat d'oportunitats en salut al llarg de la vida, la promoció d'entorns saludables i les palanques de canvi transversals i transformadores.​​

