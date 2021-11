Mor als 93 anys el poeta Ricard Creus

Avui lamentem la mort del poeta garrotxí Ricard Creus.

Volem recordar l'homenatge que la ciutat d'Olot li va fer el 2015, on se li va reconèixer la trajectòria artística.

Fotos: @MartiAlbesa #OlotCultura pic.twitter.com/sKjTrRLGgg — Olot Cultura (@OlotCultura) November 10, 2021

Ha mort Ricard Creus i penso en 36 POEMES A PARTIR DEL 36, un dels llibres que més m'ha impactat a la vida. La follia de la guerra, els efectes de la derrota, versicles que tallen realitats. "El secret del llenguatge que il·lumina el teu propi pensament", com deia la Capmany. DEP pic.twitter.com/Mc2BcYJJt9 — Esteve Plantada (@eplantada) November 10, 2021



Descansa en pau, estimat Ricard, ja estàs amb l’Esther. Ja torneu a estar junts. Una abraçada ben forta a tota la família i amics."Les hores del rellotge no són la veritat, no compten". Ricard Creus https://t.co/3ZqeOVRws



— Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) November 10, 2021



A la gent de les Preses i a les cintes enceses de l’Esbart Marboleny en aquest estiu del dos-mil, desè aniversari de la piscina.



Evoco aquella fosca i bella

nit de focs i d’aigua

sobre la gespa frescal

del pla de les Preses

amb el cor i Xenacs,

tussals altius i vigilants,

que ens guaitaven

a l’hora que ens guardaven.

I els joves disfressats d’antics

resseguien la història,

jugaven en foc sota la pluja,

prop de fagedes i metolls,

entre fums invocaven

temps reculats on druides

somniaven aiguamoixos

vorejats de dones d’aigua.

Temps tan mítics com actuals,

– sempre el mateix afany –

també ara noies i nois conjurats

apaguen la tele o l’ordinador i

prenen banyadors i tovalloles

tot fent cap a la piscina

on juguen mig somnàmbuls

a l’eterna dansa de trenar

i de destrenar, amb ritme mètric,

l’erecte ball de les cintes enceses,

lligams roents que cremen amor

dintre la fosca eterna de la nit jove.



El Perer del Corb 1 agost de 2000.

El poetahaavui ad'edat. L'escriptor barceloní,entre d'altres del seu conegut poemari 36 poemes a partir del 36, va passar-se mitja vida, junt amb la també artista(1927-2014), a la, més concretament a la vall del Corb, a, d'on era fill adoptiu.Just ara fa dos mesos, al, no es va voler perdre l'exposició que es va fer a la Sala 15 del Museu de la Garrotxa, , "Sóc sotàulic", sobre l'obra i la vida del seu fill, l'artista multifacètic, mor sobtadament el 10 de maig de 2019 a, on encara residia el seu pare.Per bé que Creus va iniciar unaartística c, aviatplenament per la, tant encom en, de què va publicar els seus primers llibres als anys setanta, com Cendra amb foc (1975), Poemes de l'altra veu i de la meva (1976), 36 poemes a partir del 36 (1978) i Si em dónes l'adéu no et prenc pel mot (1979).L'any 2006,va publicar el volum Cada dia un dia. Obra poètica 1968-2003, que conté l'ordenada segons la data de creació, ambi una mostra dels versos més recents. Va rebre diversos premis, com l'Andròmina de narrativa i el Sant Jordi.Les reaccions i notes condol no s'han fet esperar a les xarxes socials L'ha fet una nota dei ha recordat l' homenatge que se li va fer a Creus l'any 2016, just un any després del que va rebre per part de l'Ajuntament d'Olot L'any 2000 va dedicar aquest poema als seus habitants:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor