La nova sèrie d'Ana Bolena d'HBO Max provoca crítiques racistes

Nova polèmica racista en el món de l'audiovisual per una adaptació d'un personatge històric.ha presentat, estrenada a la plataforma ahir mateix 9 de novembre -procedent de la cadena britànica Channel 5-, que abordarà la vida de qui va ser reina consort d'Anglaterra ambi executada a la guillotina per adulteri en un judici injust. Fins aquí, tot bé.El problema radica en el fet que l'actriu protagonista és la britànica, una decisió que ha aixecat una allau de crítiques racistes perquè "no s'adequa al rigor històric de l'època ni el personatge d'Ana Bolena". HBO ha estat objecte d'atacs i greus acusacions per part dels seus usuaris i diversos crítics, que consideren "un error" la decisió.Bolena ha estat representada fins a sis cops a l'audiovisual des de fa gairebé 90 anys. La primera va ser en la reverenciada pel·lícula que protagonitzava, en què la reina consort era interpretada perAltres obres destacades han estat els papers de, el de Natalie Portman aa la minisèriel. Totes elles amb un clar cànon d'estètica, molt diferent del segle XVI.La cinematografia clàssica de Hollywood i les adaptacions d'històries sobre les etapes antigues de la humanitat sempre han estat marcades per les estètiques amb rigor històric dubtós. Des de les pel·lícules de l'edat d'or del cinema, comfins a les peces modernes com. Una situació que s'ha repetit en la majoria de les adaptacions clàssiques de les novel·les russes -interpretada en la majoria dels casos per actors americanso russos- o en ficcions amb personatges asiàtics.

