Bona idea

Per Joan del 67 el 10 de novembre de 2021 a les 11:36 0 0

Ara cal esperar que aqueta declaració de bones intencions vagi acompanyada de fets. Si vols obligar a la gent a conduir vehicles ecològics, que començin per abaratir els preus d'aquets, no si val obligar per, a més, fer negoci a costa de la necessitat de la gent a desplaçar-se. Si volen estendre la venta de vehicles elèctrics, que sigui amb preus competitius amb els cotxes de benzina, i la gent soleta farà el canvi. No m'extranya que tants països s'hagin despenjat de l'acord... intueixen que no serà fàcil enganyar a tanta gent a base d'obligacions, sense cap contrapartida a la seva butxaca.