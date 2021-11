La mesa tomba la petició de Ciutadans i es reprèn la tramitació dels pressupostos

La tramitació dels pressupostos ha arrencat entorpida per una acció parlamentària de Ciutadans. El grup parlamentari deha presentat aquest dimecres al matí una petició de reconsideració de l'admissió a tràmit dels pressupostos per part de la mesa i ha paralitzat durant dues hores la tramitació dels comptes del Govern per al 2022 que va aprovar ahir el Consell Executiu tot argumentant que en el. Finalment, però,i els pressupostos continuen amb el calendari de tramitació.La mesa s'ha hagut de reunir d'urgència i s'ha hagut de fer un recés en les compareixences en comissió de les conselleresper explicar els pressupostos dels seus respectius departaments. A la junta de portaveus, el PP i Vox han donat suport a Ciutadans, però la resta de grups s'han posicionat en contra de la petició, un criteri avalat per unanimitat a la mesa un cop el secretari general ha argumentat que no hi ha cap element d'inconstitucionalitat. Així doncs, el calendari de la tramitació de pressupostos es manté, així com el ple del 22 de novembre per votar les esmenes a la totalitat.La formació taronja considera que hi ha partides del projecte de pressupostos del Govern que sobrepassen les competències de l'executiu de. Assenyalen, en concret,, que fa referència a la internacionalització de la cultura. "Tenint present les, donar a conèixer els fonaments històrics mil·lenaris de l'existència d'una Catalunya sobirana és també un nou objectiu", recull el text pressupostari.Carrizosa ja va advertir ahir que presentaria esmena a la totalitat als comptes, i que, una acció, però, que no pot impulsar-se fins que els pressupostos siguin tramitats. En cas de tramitar-se i recórrer a l'òrgan estatutari, això impediria que els comptes entressin en vigor el gener del 2022. Giró va advertir ahir que una maniobra com aquesta podria convertir-se enNo és la primera vegada que un grup presenta una petició de reconsideració a la tramitació dels pressupostos sota l'argument que no s'ajusten a la Constitució. L'any 2017, tant el PSC com Ciutadans ja van demanar reconsideració perquè consideraven que els comptes recollien una partida per a l'1-O que no s'ajustava a llei.

