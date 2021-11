La UAB rectifica i permet fer classes en català al polèmic màster

"Demostrar que el català és fort"

La denúncia del professor terrassenc, Jordi Juanico, d'abandonar la docència d'un màster perquèha servit perquè la universitat i la conselleria de Recerca i Universitats rectifiquin i permetin l'ús d'aquesta llengua a les aules. Portaveus de la conselleria han afirmat a xarxes que ells s'han limitat a fer de mitjancers en l'assumpte. En una entrevista amb NacióDigital, Juanico va explicar que va rebre un correu de part de l'organització del màster on literalment deia "que les classes s'havien de fer en espanyol i que no s'acceptaria material en català".Ara, la UAB ha canviat d'opinió "admetent el seu error", ha declarat a lesEl professor expressa que "el que ha passat des de dijous passat no crec sincerament que sigui obra meva, sinó de l'empenta que vosaltres heu donat", en relació al fet que simplement ell va fer una "provocada per uns fets desafortunats".Aquest dilluns Juanico s'ha reunit amb el director general d'Impacte Territorial, Xavier Quintillà, el vicerector de la UAB, Màrius Martínez, i el responsable de Polítiques Internacionals. "Em van expressar que les instruccions que s'havien donat sobre el màster en qüestióAmb aquesta premissa, Juanico ha reconsiderat la seva postura i"Crec que tinc ara l'oportunitat de demostrar que, que és vehicular als estudis superiors com ho és qualsevol altre idioma".Pel professor de Terrassa, el català "i que l'hem de respectar. I els càrrecs institucionals ho han de fer més encara que no pas nosaltres, que per això els escollim".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor