El cineasta Agustí Villaronga anuncia que té càncer

El cineastaté càncer, segons va anunciar una entrevista emesa per IB3 ràdio, sobre l'estrena del film El ventre del mar. Villaronga ha dit que no hi podrà participar per la malaltia que pateix.“De salut estic una mica tocat. Fa uns mesos em van detectar la malaltia, uni, tot i que no tinc metàstasi, m’hauré de sotmetre a una operació. Segurament em perdré l’estrena perquè seré a l’UCI”, ha explicat.Villaronga va ser, i en l'entrevista, enregistrada la setmana passada, comenta que confia a saber com ha anat tot en sortir del quiròfan. A més, explica que l'últim que ha fet abans d'ingressar a l'hospital és promocionar la pel·lícula i donar tot el suport al film. “Estimo molt el cine, molt”, ha dit.​​​

