Madrid deixa caducar més de 100.000 vacunes contra la Covid-19

El govern de Madrid que presideixhades de l'inici de la campanya de vacunació -iniciada al territori espanyol el 27 de desembre-. Segons ha informat la Cadena Ser, la conselleria de Sanitat de la comunitat ha hagut de desfer-se d'un total dede la vacuna contra la Covid-19 fins aquest 29 d'octubre. La majoria, per estar caducades, i una mínima part per haver-se trencat "o haver patit altres incidents en la cadena del fred". El responsable sanitari del govern d'Ayuso,, va afirmar que Madrid "no tenia el mateix problema que Catalunya".de la vacuna havien caducat als seus magatzems "perquè es van descongelar més de les que es necessitaven". Aquest problema de demanda, va afirmar Ruiz Escudero quan la premsa el va abordar sobre el tema, no existia a Madrid. Ara, però, les dades contrasten amb les seves explicacions.Des del govern d'Ayuso a"pels seus canvis de criteri a l'hora d'administrar les vacunes d'AstraZeneca i Janssen". Les modificacions, però, afecten a totes les comunitats de l'Estat i cap d'elles ha reportat tantes vacunes caducades com les de Madrid. El País Basc, per exemple, ha informat que només 36 dosis de la vacuna han caducat a les seves neveres, un 0,00098% de les que va rebre.Segons les estimacions de la Cadena Ser, la comunitat de Madrid podria haver immunitzat contra el virus de la Covid-19 a més de 70.000 persones si no haguessin caducat totes aquestes dosis., que només requereix una punxada única.​​

