Un dels esdeveniments d'aquest dimarts va ser el retrobament públic d’en el marc de la celebració de les festes de l’Almudena a Madrid. Una de les anècdotes de la jornada, però, es va donar fora de les càmeres dels mitjans de comunicació, tal com ha recollit La Sexta.Tots els periodistes estaven esperant Ayuso a la sortida de la catedral de l’Almudena per recollir les seves primeres paraules. La presidenta de la comunitat de Madrid estava a punt d’atendre el munt de mitjans que l’esperaven quan ha passat un fet inesperat: han començat a tocarEl grup de periodistes i Ayuso han estat respectuosos amb les campanes i s’han esperat que acabessin de sonar per començar la conversa. El problema és que elde campanes ha durat... 11 minuts!Han estat 11 minuts de. El boicot de les campanes ha dictat la seva llei, una situació a la qual no està acostumada la presidenta madrilenya.

