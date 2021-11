El nou partit, inscrit el 30 de setembre passat al registre del ministeri de l'Interior, irrompria amb força al Congrés i aconseguiria 15 diputats. Segons la nova enquesta publicada per, la flamant formació política seria un element clau per a qualsevol pacte per arribar a la Moncloa i per a la governabilitat amb només. Passaria per davant de(que es quedaria amb només 2 escons) i per davant de Més País, que lidera, que sumaria fins a 5 diputats.Encara que els comicis espanyols queden lluny -la previsió és que se celebrin el 2023-, aquesta nova formació política vol repetir la gesta que va aconseguir. España Vaciada és un conglomerat d'associacions, plataformes i formacions que vol representar les zones de l'estat espanyol que es consideren més infrarepresentats al Congrés dels Diputats. Segons el rotatiu digital, aconseguirien diputats aAixí mateix podrien constituir grup propi a la cambra espanyola, constituint-se com el cinquè amb més diputats del Congrés. El Español. Només un per darrere, amb 100, quedaria el PSOE de Pedro Sánchez, que actualment governa a la Moncloa. El partit d'ultadretai seria clau per a un pacte del bloc de la dreta. Unides Podem aguantaria l'embat i es quedaria amb 34 diputats.La mínima distància entre el PP i el PSOE, afirmen des de la capçalera espanyola, es retalla per culpa de les discrepàncies internes de la formació que lidera. Asseguren que la batalla pel poder popular a Madrid entre la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i la direcció de Génova han perjudicat les oportunitats electorals de Casado.​​

