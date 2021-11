La CUP no veu en risc la majoria independentista encara que hi hagi trencadissa pels pressupostos

Si no hi ha acord amb el Govern per aprovar els pressupostos,. En aquests termes s'ha expressat aquest dimecres Eulàlia Reguant, diputada dels anticapitalistes, en una entrevista a Catalunya Ràdio. "La majoria independentista ha de servir per fer la independència, no per gestionar l'autonomia", ha assenyalat Reguant, que ha demanat al president"tornar" als orígens de l'acord d'investidura i, de passada, l'ha alertat que avui per avui tindria "una mica complicat" superar laprevista per al 2023. També ha indicat que un desencontre pels comptes no posaria en risc aquest acord d'investidura en la mesura que és un "punt de partida" i no "d'arribada".La CUP ja té les preguntes que farà a la militància entorn de l'aprovació o no dels. Els anticapitalistes presentaran a l'assemblea d'aquest cap de setmana una votació en què es contempla una abstenció que permeti la tramitació delsde la, o bé la presentació d'una esmena a la totalitat que aturaria els tràmits. En cas que el resultat d'aquesta primera pregunta doni llum verda a l'abstenció, es votarà si l'acord és insuficient per a, i per tant, calamb l'executiu, o bé siamb les altres formacions independentistes és suficient, i per tant, es pot dur a terme la votació definitiva dels comptes al Parlament.Ara bé, en cas que l'opció vencedora sigui la de la presentació d'una esmena a la totalitat, la CUP pregunta a la militància per dos escenaris més: o se segueix negociant amb el Govern o els líders anticapitalistes donen perpels pressupostos de l'any que ve. El període de votació d'aquestes qüestions començarà elvinent a les 23.59 hores i acabarà ela la mateixa hora. Giró, en la roda de premsa de presentació dels comptes, va obrir la porta a l'abstenció de la CUP i també va enviar un missatge als potencials socis:El conseller d'Economia,, ha indicat aquest dimecres que el Govern haurà de buscar "alternatives" a la CUP en cas que tombin els pressupostos de la Generalitat per al 2022 . "Paga la pena aprovar els comptes. Si no passa, buscarem alternatives", ha remarcat Giró en una entrevista al programa Els Matins de TV3. "El Govern ha de governar, ha de prendre decisions i mai són del gust de tothom", ha ressaltat el conseller d'Economia, quecom a socis per aprovar els comptes, perquè han de reflectir la majoria del 52% obtinguda a les eleccions del 14-F. "A vegades ho oblidem molt ràpid", ha ressaltat. El, en tot cas, ja esmola l'estratègia per treure rèdit d'un hipotètic dissens independentista El dirigent proposat per Junts ha lamentat el dèficit fiscal "crònic" que existeix al país, adjectiu que també ha aplicat als. "Això passa any rere any", ha remarcat Giró, que ha indicat que si el país "cau a trossos" és perquè el govern espanyol no compleix amb els números. Preguntat sobre si la Generalitat tampoc acaba de certificar les inversions pressupostades, ha indicat que "no és comparable" amb el que fa l'Estat, perquè Catalunya arriba més aviat al 90%. Sobre els fons europeus, ha indicat que el saldo català és "net" en relació a les institucions comunitàries, de manera que té "tot el dret" a rebre'ls. Catalunyade l'Estat, i ha remarcat que el percentatge hauria de ser superior.Preguntat sobre si hi hauràl'any vinent, petició que arriba de múltiples autonomies i que Giró ja va fer extensiva al juliol en una trobada amb la ministra María Jesús Montero, ha indicat que la tensió per la crisi sanitària no s'acabarà quan arribi el 2022, de manera que continuen sent necessaris. "L'esforç que s'està fent en salut és molt important", ha ressaltat el conseller d'Economia, que ha ressaltat que l'increment en personal i en pressupost és el més elevat del pressupost. Els fons extraordinaris, ha dit, arribaran perquè es teixirà una

