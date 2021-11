L'operació Catalunya no serà investigada pel jutge i pot quedar impune

, la suposada maniobra parapolicial per aconseguir informació de líders independentistes per part de forces de seguretat de l'Estat, pot quedar impune i sense investigar. Enterrada a l'enorme sumari del cas Villarejo,informa que el jutgeha rebutjat quees personi com acusació particular amb l'argument que la participació de l'excomissari a l'operació Catalunya entrava dins les seves tasques "de captació d'informació" per investigar la corrupció catalana.El magistrat considera, doncs, que la implicació de José Manuel Villarejo a Catalunya és diferent de les tasques d'espionatge i investigació que feia l'excomissari per a terceres persones per elevades sumes de diners, motiu pel qual se l'investiga de manera exhaustiva. Una informació que xoca frontalment amb les declaracions gravades de Villarejo que es van fer públiques fa dos anys.Les defenses de l'expresident de la Generalitat,, han demanat al jutge que desclassifiqui tots els documents relacionats amb les investigacions policials al voltant del Ministeri de l'Interior del govern de Mariano Rajoy, que dirigiai que està assenyalat per Villarejo com a responsable de diverses d'aquestes acusacions a líders independentistes en el marc de l'operació Catalunya. El magistrat s'hi nega perquè no ho considera pertinent en la investigació actual.Uns àudios publicats el juliol del 2019 per La Vanguardia , de diverses converses entre l'expolicia i el seu soci, responsabilitzen, com les responsables de l'operació parapolicial, que també va enfrontar els dos sectors del PP, amb l'altre encapçalat per l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.Segons les converses gravades per l'excomissari, ara investigat per l'Audiència Nacional, Sáenz de Santamaría hauria retret a Cospedal que l'operació Catalunya estaria empitjorant la situació,i aquest reaccionar amb més força. "És al contrari, gràcies a l'operació Catalunya el tema dels catalinos no se'ns ha escapat de les mans encara", assegura Villarejo a la gravació.

