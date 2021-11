Xavi prohibeix l'entrevista de Piqué a «El Hormiguero»

va dirigir aquest dimarts el seu primer entrenament al capdavant del Barça. A les primeres de canvi, i tal com ja va anunciar a la seva presentació, ha instaurat tot un seguit deper tal de millorar el funcionament de l’equip i que els jugadors tinguin una actitud més professional.Així, per exemple, els membres de la primera plantilla del Barça el matí hauran d’arribar una hora i mitja abans de l’entrenament ia la Ciutat Esportiva. També hauran dejunts, en un intent per fer grup i, de passada, controlar l’alimentació dels jugadors. Qui no compleixi els horaris, haurà de pagar una multa.Altres normes. Els jugadors no podenen les 48 hores prèvies als partits i tampoc poden fer esports que puguin posar en perill la seva condició física. Entre aquesta última prohibició s’hi inclou, entre d’altres, anar ambUna de les mesures que portarà més enrenou fa referència a les. Els jugadors hauran de demanar permís per assistir a actes promocionals, entrevistes o esdeveniments concrets.En aquest marc, un dels més actius ésempresari i molt amant de donar entrevistes a programes als mitjans de comunicació. Doncs Xavi ja ha prohibit una d’aquestes entrevistes que tenia programada la setmana que ve el central del Barça, que havia d’assistir a “El Hormiguero”, a Antena 3, segons ha avançat La Cope. Piqué s’està recuperant d’una lesió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor