La CUP proposa a la militància una pregunta arbre per decidir sobre els pressupostos

Laha fet públiques aquest dimarts al vespre les preguntes que farà a la militància entorn de l'aprovació o no delsdel. Els anticapitalistes presentaran a l'Assemblea d'aquest cap de setmana una votació en què es contempla una abstenció que permeti la tramitació delsde la, o bé la presentació d'una esmena a la totalitat que aturaria els tràmits.En cas que el resultat d'aquesta primera pregunta doni llum verda a l'abstenció, es votarà si l'acord és insuficient per a, i per tant, calamb l'executiu català, o bé siamb les altres formacions independentistes és suficient, i per tant, es pot dur a terme la votació definitiva dels comptes al Parlament.Ara bé, en cas que l'opció vencedora sigui la de la presentació d'una esmena a la totalitat, la CUP pregunta a la militància per dos escenaris més: o se segueix negociant amb el Govern o els líders anticapitalistes donen perpels pressupostos de l'any que ve. El període de votació d'aquestes qüestions començarà elvinent a les 23.59 hores i acabarà ela la mateixa hora.Des del Parlament, el diputatha evitat fer una valoració clara dels pressupostos que ha presentat aquest migdia el conseller d'Economia,, i ha insistit que cal unreal i avenços en el. Són dues demandes que la formació anticapitalista fa des que va començar la legislatura i que, segons ells, no s'estan complint.

