Aragonès: «Cal que Catalunya oblidi l'autoflagel·lació i aposti per la reindustrialització»

"Necessitem que aquest país pensi en gran,i es projecti cap al futur, cal és la". Així s'ha expressat el president de la Generalitat,, a la 26a Nit de l'empresari de la, celebrat al Terrassa.Apostem per la col·laboració amb l'empresa a través deli aprofitarem l'oportunitat dels fonsper transformar Catalunya. Això es tradueix als pressupostos del 2022 on es fa un "salt quantitatiu i qualitatiu" en el nivell d'inversió pública de la Generalitat. Aragonès ha tret pit dels"Ens trobem en un punt d'inflexió, és un moment de canvi de rasant" i ha dit que cal posar-hi tota l'ambició i arriscar."Em vaig comprometre a trencar amb velles inèrcies". En aquest sentit el president considera que "cal una" i ha posat l'èmfasi contra la lluita del canvi climàtic, com la transformació necessària. Aragonès ha dit que s'ha de fer de forma compartida amb el teixit empresarial, "per fer-ho millor".Per la seva banda, el president de la Cecot,s'ha mostrat contundent amb el Govern i l'estat espanyol i ha exigit "entre governs empreses i experts" per tirar endavant i resoldre els problemes del teixit empresarial. Crític amb el paper que se li ha atorgat a l'empresa, Abad ha asseverat que "estem cansats de resoldre problemes ii isotònics".El president de la patronal també assegura que "el punt de partida és que". Per Abad, "Gestionar bé. Però estem lluny d'aquesta situació i necessitem, amb urgència, complicitat col·lectiva amb aquest propòsit". Per això, des de Cecot consideren que "la condició necessària és que la recerca aplicada i la innovació tinguin una dotació en elsde la Generalitat homologable amb altres regions industrials".o, com sospitem, ho comencen a percebre però no saben com iniciar les passes encertades de canvi?". Per Abad la manera de superar la situació és en equip. "Perquè no plantejar la situació i callar és ser còmplice en donar continuïtat a una bombolla de dissimulació". "", ha dit i ha reconegut que "ens estem jugant present i futur en un entorn competitiu de països i territoris, on lamarcaran diferències creixents. Entre d'altres, Abad ha plantejat una reforma de laincentivar la formació dels joves, rebaixar la pressió fiscal o la necessitat d'abordar l'augment del preu de la llum o l'IPC.En una projecció, l'alcalde de Terrassa,també ha posat l'èmfasi en la col·laboració publicoprivada. "Reconeixement mutu.Confiança. Objectius i idees clares. Projectes concrets. Ambició i eficàcia". Ballart ha apel·lat a la necessitat d'escoltar-nos i entendre'ns, d'i trobar tot allò que ens uneix, respectant, sens dubte, que cadascú té el seu propi camí". Per l'alcalde, "a Terrassa tenim moltes oportunitats si sabem jugar les nostres cartes, i ho farem, amb visió local, amb visió de país i també amb visió global".Finalment el president del Cercle Cecot de Joves Empresaris,, ha expressat que aquest any s’ha d’agafar com l’any del reconeixement i ha demanat seguretat física i jurídica. “Volem continuar sent empresaris però demanen als poders públics que posin les empreses al centre de les seves decisions”. Per això, Hoya ha dit quei ha demanat al Govern una aposta clara educativament i legislativament. Pel que fa a Terrassa, considera que l’Ajuntament que aposti pels empresaris locals. “Volem que el govern local vagi més enllà del postureig de les xarxes socials i sigui atrevit”.L'acte ha comptat amb la presència del vicepresident, Jordi Puigneró, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, la consellera de Justícia, Llourdes Ciuró, i la consellera d'acció Exterior, Victòria Alsina; a més d'alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental, presidents de les Cambres de Terrassa i Barcelona així com de Foment del Treball, del Port de Barcelona i Tarragona, i rectors de les universitats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor