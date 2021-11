Llibertat sota fiança pels acusats de cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana a Barcelona

sotade 40.000 -a cinc dels empresonats- i 45.000 euros -a un d'altre- pels acusats de cremar una furgoneta de laa Barcelona en el marc de les protestes contra l'empresonament de. Segons ha avançat SER Catalunya, la jutge considera que una mesura "de tal gravetat" no es podia mantenir tant de temps, en referència alsque han hagut de passar els sis acusats.A més, el tribunal ha ordenat la, lai l'obligació de fixar un domicili. Els sis anarquistes italians estan acusats d’, grup criminal,, atemptat contra l’autoritat i manifestació il·legal. La defensa havia demanat la llibertat després d’un informe delsque deia que no va haver-hi risc pel policia que es trobava dins la furgoneta mentre que l'demanava imposar una fiança de 50.000 euros.Els joves van entrar a la presó el passat 3 de març. Els Mossos els van definir com un. Arran de les investigacions fetes, també van fer escorcolls els dies posteriors en naus industrials ocupades aamb l'objectiu de "desarticular" el grup. Una setmana després, el jutjat d'Instrucció 2 de Barcelona va ratificar l'empresonament dels vuit detinguts. La jutge va basar la decisió en un informe de la Comissaria General d'Informació dels Mossos, avançat per NacióDigital, que assenyalava que els detinguts formaven part d'un grup criminal organitzat.En l'informe, els investigadors aporten com a argument el fet que parlessin, que quatre d'ells tenienexactament iguals i que durant la manifestació els "líders" del grup utilitzaven paraules clau -com ara- per ordenar les actuacions de la resta de membres i esquivar l'actuació policial. La minuta policial detalla el moment en què es crema la furgoneta de la Guàrdia Urbana. Parla d'un home que llança, llançaments decontra el vehicle i d'una noia que ruixa ambels baixos de la furgoneta.

