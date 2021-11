El gest «molt important» per saber si una persona està en perill

Conèixer aquest gest de socors per a persones en perill és molt important 👇 Una noia segrestada als EUA va ser alliberada gràcies a fer aquest gest al cotxe on estava retinguda que una altra persona va reconèixer https://t.co/tzImpai5qE pic.twitter.com/vktvmYIqvb — Mossos (@mossos) November 8, 2021

Elshan difós un vídeo a les xarxes socials explicant unper saber si una persona es troba en. Com explica un agent de la policia catalana, consisteix a obrir el palmell de la mà, tancar el dit pols, i posteriorment tancar els altres quatre dits acabant fent el senyal d'un puny.Aquest gest es va fer popular a través de les xarxes socials, sobretot a, arran del confinament per la pandèmia i perquè les dones, sobretot joves i adolescents, poguessin comunicar que estaven patint casos de. Era una manera d'alertar de formaa un familiar, per exemple a través d'una videotrucada, sobre el maltractament que la persona afectada estava patint.El senyal s'ha tornat a fer popular ara després que alses pogués salvar d'un segrest a una nena de 16 anys. Tot va passar a, quan un conductor va veure a la jove fent aquest gest des d'un altre cotxe. Llavors, la persona va avisar a les autoritats perquè la jove "semblava estar en perill" i la policia va comprovar que efectivament la menor estava sent. El segrestador va ser detingut i la nena alliberada.​​​

