Cuixart es regira contra les crítiques al 2017: «Ni farol, ni estafa, ni res, vam lluitar com bojos»

S'han escrit molts llibres sobre què va passar la tardor de 2017. De fet, la manca d'un diagnòstic compartit explica, en part, la falta de rumb compartit de l'independentisme a dia d'avui. De crítiques, i autocrítica, n'hi ha hagut molta, també. També de retrets a l'adversari electoral. El llibre Aprenentatges i una proposta (Ara Llibres), escrit per Jordi Cuixart, vol precisament anar més enllà del partidisme, defugir el retret fàcil i mirar de trobar un mínim comú denominador entre el sobiranisme d'ampli espectre, el famós 80%, que a dia d'avui Òmnium és l'única entitat capaç d'aglutinar sota les demandes de referèndum i amnistia.Cuixart, amb la vehemència habitual, ha rebutjat una de les crítiques que s'ha fet, concretament la va fer l'exconsellera Clara Ponsatí, quan va parlar de "farol" i, més recentment, parlant del Tsunami Democràtic, va dir que havia estat una "estafa". "Que ningú s'equivoqui, ni farol, ni estafa, ni res. Vam lluitar com bojos", ha dit el president d'Òmnium.L'acte de presentació del llibre s'ha fet a la centenària sala La Paloma, al Raval, i ha aglutinat tot el sobiranisme en una setmana clau per al debat de pressupostos. Cuixart, en conversa amb l'activista Núria Cadenes, ha parlat de la presó. "No hi ha res tan espectacular", ha dit, traient importància als quasi quatre anys que va passar empresonat abans de l'indult. "Al principi volia sortir, de fet Lluís Llach m'enviava missatges demanant que digués el que fos necessari per sortir de la presó. Durant dos mesos vaig plorar, fins que amb la Txell vam veure que no havia de sortir. Érem presos polítics i vam decidir lluitar, no podíem fer una altra cosa", ha explicat en una sala plena, amb representació també de sindicalistes i activistes. I és que el dia a dia és dur, però no per això Cuixart va deixar de ser "feliç". "Vam ser feliços, lluitàvem per la independència", ha explicat.Entre el públic, els expresidents Artur Mas i Quim Torra, l'exvicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller Quim Forn, i representants dels partits sobiranistes s'han assegut junts i han intercanviat breus paraules, qui sap si sobre els comptes que aquest migdia ha presentat Jaume Giró. Junqueras ha parlat breument amb Dolors Sabater i Carles Riera, i s'ha saludat fredament amb Torra. La manca de rumb compartit del procés i les baralles entre partits són, precisament, algunes de les qüestions que Cuixart, amb el llibre Aprenentatges i una proposta (Ara Llibres), vol mirar de reconduir quatre anys després de la tardor de 2017.

Cuixart ha arrencat l'acte agraint la presència de Junqueras i Forn, "dos companys de trinxera" amb qui va compartir llargues estones a la presó. "Res del que ens ha passat és tan excepcional", ha dit, i és que són molts els independentistes catalans que han estat represaliats al llarg de la història. Una d'elles, Núria Cadenes, que va passar sis anys a la presó. "Si tu vas poder aguantar, jo també podré", li va dir Cuixart a Cadenes poca estona abans de ser enviat a Soto del Real per ordre de l'Audiència Nacional. Ella mai no li va poder respondre. La magistrada Carmen Lamela va ordenar l'ingrés a la presó. Va ser força temps després que Cuixart va veure la resposta.

Al Suprem "m'ho vaig passar molt bé"

"L'Estat va intervenir la Generalitat, però no va poder intervenir Òmnium"

Visiblement emocionada, Cadenes ha admès que ser a la presó provoca "dolor". Progressivament s'acaba assumint "la realitat", sense "magnificar-la" ni tampoc "menysprear-la", per "sobraposar-se" i "somriure". "És un llibre de lliçons", ha assegurat l'activista, que ha reivindicat que el líder d'Òmnium ha aprofitat l'altaveu de la presó ha denunciat la repressió de l'Estat. "El llibre també inclou la idea de resiliència, la capacitat d'encarar i superar les circumstàncies més adverses. Això ho ha fet el Jordi i potser també el moviment independentista", ha afegit. I tot plegat, utilitzant el somriure com a "arma".L'acte, estructurat en quatre blocs com parts té el llibre, ha comptat amb la participació de l'advocada penalista Laia Serra i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. La presó, el judici del Suprem, la mobilització al carrer i les lliçons de vida han estat el fil conductor. Sobre el "judici a la democràcia", el "jo acuso" particular de Cuixart basat no en elde Zolà, sinó en l'incendi al Reichstag provocat pel nazisme, va servir per abandonar la desesperació i impulsar una ofensiva contra l'Estat. "M'ho vaig passar molt bé", ha reconegut el president d'Òmnium, que ha reivindicat la importància d'enfocar el judici com un judici polític.L'exili, coordinat amb la presó, ha servit d'altaveu i, potser també, per rebaixar les penes als presos polítics. "Si ens han acabat traient de la presó, no és perquè Sánchez s'ha convertit en una molt bona persona, sinó també per la pressió internacional. Els fronts de lluita ens complementen", ha assegurat. Olivier Peter, l'advocat internacional de Cuixart, és qui pilota l'estratègia judicial del president d'Òmnium al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). La internacionalització del procés en clau judicial "dona fruits a llarg termini", ha reconegut Serra, però permet que tribunals "no contaminats" revisin què ha passat a Espanya. "És un camí que porta molt esforç, però genera unes eines que ens serveixen a totes", ha dit l'advocada.De victòries als tribunals, no només arran de l'independentisme català, també gràcies al basc, n'hi ha hagut moltes. "Ens agafem a tots aquests precedents que algú ha buscat i ha treballat", ha dit, i ha demanat tenir unes "expectatives mesurades" en les resolucions d'Europa, però també "convenciment ferm". "Els precedents d'Estrasburg sobre l'estat espanyol acaben sent una lliçó pels estaments jurídics", ha afegit l'advocada. La victòria d'Estrasburg "serà una oportunitat" i l'independentisme "l'haurà de saber aprofitar". "La bomba dialèctica de rellotgeria que vam posar al Suprem hem de ser capaços d'utilitzar-la si arriba una condemna d'Estrasburg a Espanya", ha dit Cuixart.Acompanyat de Mauri, Cuixart ha reivindicat la importància d'Òmnium durant tot el temps que va passar a la presó i també en l'actual moment del procés. "L'Estat va poder intervenir les institucions pròpies, però no va poder intervenir Òmnium. En certa manera vam preservar la legitimitat d'unes institucions pròpies", ha dit el president de l'entitat. El llibre, més enllà d'aprenentatges, inclou una proposta, que és una "síntesi de moltes idees" i passa per "enfortir-se" com a societat civil i continuar buscant complicitat. "Si ho volem tornar a fer és perquè ho farem junts i ho farem millor", ha dit Mauri, fent-se seves les paraules de Cuixart.

