Almenys dos dels fugats de l'avió a l'aeroport de Palma escapen en ferri a Barcelona

Almenysdelspassatgersde l'avió a l'el divendres passat han aconseguit escapar enfins a, segons han explicat a Europa Press fonts pròximes a ladel cas. Tots aquests fugats es troben en cerca i captura després de l'incident que divendres va obligar a tancar l'aeroport durant diverses hores.Els passatgers van fugir deaprofitant un aterratge d’emergència per una suposada. El vol va tornar després a, en lloc de completar el trajecte fins a. Mitjançant la comprovació de llistats i passaports, ja s'han determinat les identitats dels passatgers que van abandonar l'avió, i constatat així qui són els que van fugir.12 persones més van ser detingudes i dilluns la jutgessa de guàrdia va ordenar el seu ingrés a laper presumptes delictes de. En concret, el jutjat aprecia dos delictes diferents de sedició: d'una banda, el delicte de sedició previst alreferent a l'alteració de l'ordre públic; i per altra banda el delicte de sedició que preveu laEl passatger que va provocar l'emergència mèdica va ser arrestat dissabte a l', després d'haver rebut l'alta hospitalària. Aquesta persona ja havia estat detinguda el 2020 a la Península per. La resta de detinguts van ser capturats als carrers de Palma i de l'aeroport.A més, entre els detinguts figura també el passatger que se'n va anar com ai un altre passatger arrestat per desacatament i agressió a l'autoritat a l'avió. La policia espanyola investiga si la fugida de l'avió es va orquestrar a través d'un​​

