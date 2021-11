La CUP manté la fredor amb els pressupostos però evita condicionar el debat de les bases

Giró demana el suport de la CUP

Laha evitat fer una valoració clara dels pressupostos que ha presentat aquest migdia el conseller d'Economia, Jaume Giró, i ha insistit que cal un. Són dues demandes que la formació anticapitalista fa des que va començar la legislatura i que, segons ells, no s'estan complint. El diputatha mantingut la fredor aquest dimarts amb els comptes del Govern per evitar condicionar el debat quetindran aquest cap de setmana, i que decidiran si la formació s'oposa o avala la tramitació dels pressupostos. En tot cas, Pellicer ha avisat que en el context actual, el moviment que ha fet el Govern d'aprovar elsense cap acord és "arriscat".La CUP ha evitat entrar en xifres i valoracions concretes. El posicionament dels cupaires "no ha variat" respecte els últims dies. Diverses veus de la formació han anat llançant advertències sobre les negociacions amb el Govern, que per ara no han donat resultats. "Estem més a prop del no que del sí", deia el cap de setmana Eulàlia Reguant. "El país demana un gir a l'esquerra i un nou model econòmic que deixi enrere els 40 anys de sociovergència, i un avenç en el full de ruta independentista per resoldre el conflicte amb l'Estat", ha dit Pellicer. Aquest és el marc que planteja la CUP i des d'on vol condicionar els pressupostos. "Hem treballat i seguirem treballant perquè hi hagi aquests canvis en aquesta legislatura", ha insistit Pellicer.El diputat ha dit que els cupaires "es prendran el seu temps" per fer valoracions. "Entenem que el Govern vol aprovar els pressupostos amb la CUP", ha dit després de la presentació de Giró, i ha recordat les exigències dels anticapitalistes, que passen per més diners en habitatge i sanitat, entre altres, i començar a bastir una alternativa a la. En aquest sentit, ha recordat que la formació no pot destriar entre polítiques socials i el camí cap a la independència i ha recordat que "fa temps que les coses es fan tard i malament". "És arriscat aprovat uns pressupostos sense un acord", ha dit Pellicer. Les últimes propostes del Govern -com ara la internalització del 061 o l'energètica pública- no han estovat els cupaires. En tot cas, la formació traslladarà l'última proposta del Govern als espais de decisió de la candidatura. Leses reuniran aquest cap de setmana per decidir sobre la tramitació dels pressupostos. En les properes hores s'acabarà de tancar la pregunta i el format de votació, i els resultats es faran públics a principis de la setmana que ve. En el context actual, es fa difícil preveure que la CUP avali la tramitació dels comptes, també després del to exhibit pels dirigents cupaires en les últimes setmanes. La decisió, però, està en mans de l'assemblea i des del grup parlamentari s'insisteix que no es vol "condicionar" el debat."O pressupostos o pressupostos". Amb aquesta contundència tot manllevant l'expressió "o referèndum o referèndum" que l'any 2016 va pronunciarper posar rumb a l'1-O, Giró s'ha mostrat convençut que la CUP "pot fer costat o abstenir-se" als pressupostos. Fins ara, ha dit, és l'únic grup de l'oposició amb qui han negociat. Un cop conclosa la posada de llarg, Giró ha dit que toca "respectar" els processos interns dels anticapitalistes i esperar la decisió que prenguin les seves bases a partir del pròxim cap de setmana."És l'únic possible soci amb qui fins ara ens hem assegut a parlar", ha dit Giró, que ha donat a entendre que no obriran converses amb altres grups de l'oposició fins que la CUP decideixi si presenta o no una esmena a la totalitat. "Si arriba una esmena a la totalitat, ja en parlarem", ha dit tot tancant la porta, almenys per ara, a una altra aritmètica parlamentària. El PSC s'ha ofert reiteradament com a alternativa al "radicalisme" de la CUP i fins i tot han plantejat permetre la tramitació dels comptes "a canvi de res".

