El PSC manté la mà estesa per aprovar uns pressupostos «millors» sense la CUP

perquè Catalunya tingui uns millors pressupostos per al 2022". Així ha verbalitzat el PSC que no es retira de la cursa de la negociació dels comptes de la Generalitat malgrat que la prioritat sigui aprovar-los amb la CUP . Els socialistes han criticat que aquestsperquè no compten amb l'estabilitat necessària i han emplaçat a ERC i a Junts a triarLa portaveu del PSC al Parlament,, ha lamentat que els pressupostos s'hagin presentat tard i que ara s'hagi deuns comptes que ha considerat imprescindibles. Amb tot, ha emplaçat Junts a fer un, ja que si el projecte presentat pel conseller d'Economia,, contempla una despesa de més de 5.600 milions, ha advertit, és perquè la meitat prové dels fons europeus i l'altra meitat de l'Estat.", ha dit Romero, que ha emplaçat Junts a retirar l'esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat. Ha matisat, però, que la retirada de l'esmenaper obtenir el suport socialista al Parlament.A l'espera d'estudiar més a fons la proposta de Giró -la portaveu socialista ha lamentat que només han tingut un marge de dues hores-, el PSC ha assegurat queEspecialment pel que fa a la partida per a indústria, amb 49 milions -l'any 2010, han recordat, era de 163 milions- o salut, matèria en la qual han recordat que "no es reverteixen les retallades".En tot cas, ha afirmat Romero, els socialistes consideren que a partir d'arai que, malgrat la seva visió "crítica", pel PSC "no quedarà". Fins al 22 de novembre, ha subratllat, hi ha temps per decidir si presenten o no una esmena a la totalitat.

