Homs presenta un recurs a Estrasburg contra la condemna pel 9-N

L'exconsellerha presentat un recurs al(TEDH) contra la condemna delper la consulta del 9-N. Homs ha anunciat la presentació del recurs, que va fer al setembre, des delacompanyat de l'expresidentcoincidint amb el setè aniversari del 9-N.En el recurs, el primer sobre el 9-N que arriba a, l'exconseller al·lega violació de drets fonamentals, així com "arbitrarietat" del Tribunal Suprem contra ell i "utilització" política del Tribunal Constitucional. "Ha mantingut un bloqueig inexplicable jurídicament. Només es pot entendre per la utilització política delper als interessos de l'Estat espanyol", ha denunciat Homs.Homs ha explicat que un dels motius que al·lega en el recurs és "l'arbitrarietat" del Tribunal Suprem contra ell. "En aquell moment el govern espanyol havia incomplert reiterades sentències del Tribunal Constitucional", ha argumentat l'exconseller, que ha apuntat que en aquest cas no es va aplicar la mateixa doctrina que a ell.D'altra banda, Homs també argumenta que el dret penal no pot ser retroactiu. "No era previsible que em poguessin condemnar per desobediència", ha dit. A més, ha apuntat que la decisió del Tribunal Suprem sobre el 9-N "fixa els fonaments" per a la sentència de l'1-O."És l'inici d'entendre que certs posicionaments polítics que no eren de satisfacció de l'Estat espanyol eren tipificats com a delicte. Aquella primera sentència del Tribunal Suprem posa les bases d'una narrativa jurídica absolutament creativa des del punt de vista del que s'havia interpretat fins a aquell moment del que era delicte", ha afirmat.Pel que fa al recorregut del recurs a Tribunal Europeu de Drets Humans, Homs ha dit que el tribunal encara no s'ha pronunciat sobre l'admissió o no a tràmit. Amb tot, ha dit que l'ha presentat perquè un "àrbitre neutral" es miri el cas. "Tinc la convicció que s'ho mirarà un àrbitre neutral, que algú impartirà justícia. Porser no ens donaran la raó, no ho sé, però jo crec que sí", ha dit.Homs va presentar al setembre el recurs a Estrasburg, malgrat que no ho havia fet públic, després que el Tribunal Constitucional rebutgés el seu recurs al maig. El Tribunal Suprem el va condemnar al març del 2017 a un any i un mes d'inhabilitació pel 9-N.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor