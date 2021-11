El Govern estudia una alternativa per mantenir la rebaixa de l'IRPF a les rendes més baixes

El Govern estudiaper poder mantenirque elel divendres. "Estem mirant de quina manera es pot compensar", ha anunciat el conseller d'Economia,, durant la roda de premsa posterior a la presentació dels pressupostos. Els comptes no inclouen un increment de la pressió fiscal, però Giró ha manifestat la intenció de l'executiu de subsanar aquest benefici per a les persones amb menys ingressos.Es tracta de la rebaixa fiscal que es van introduir als pressupostos del 2020 per beneficiar els ciutadans ambi que el govern espanyol va recórrer al Tribunal Constitucional. Es dona la circumstància que els comptes amb aquest canvi en l'IRPF van ser, que formen part també de la coalició de la Moncloa.La sentència del TC apel·la a laper a dir que la decisió d'anul·lar la rebaixa no afectarà les persones que s’han beneficiat de la mesura en la declaració del 2020 i, per tant, no hauran d'abonar els diners que es van estalviar. El que segur que no podran fer, però, és tornar a aplicar-se aquesta rebaixa en el proper exercici. Giró ha concretat que estan estudiant dues possibles fórmules per mantenir el benefici fiscal."Tenim lai la nostra obligació és veure com la podem tenir vigent", ha insistit el conseller d'Economia, una qüestió que es mirarà de resoldre a través de la

