Més Giró i menys impostos, el més escoltat a la Nit de la Cecot

L'Estatut no refrendat

La patronal vallesanaha celebrat la sevauna de les trobades importants del món econòmic català. S'ha fet al, a tocar de la seu de la patronal. La celebració ha estat tancada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, el mateix dia que elque no disposa en aquests moments de prou suports per ser aprovats. La nit empresarial ha reunit una part important de l'executiu i de la flor-i-nata de l'empresariat.Que els pressupostos tirin endavant i que no apugin elssón les dues preocupacions que molts dels assistents expressaven aquest dimarts., un dels noms de pes en elterrassenc (expresident de l'Institut Industrial, la Cecot i el Consorci Sanitari), mostra a les clares els seus neguits: "Que no es disposi d'una majoria clara per aprovar els comptes sempre és un entrebanc, però en aquests moments, em preocupa menys la política que l', que ens durà inflació i pot ferir seriosament l'activitat econòmica".Cima elogia el conseller d'Economia,("sabem que no farà cap bestiesa"), però també assenyala que "el marge de maniobra que tenen els consellers és el que és". L'empresari afirma que "d'aquest govern, el que em fa por és que pugui caure en incrementar els impostos. Calen uns pressupostos socials, que ajudin a la gent, però sobretot s'ha de protegir el teixit empresarial, que és el que genera feina i llocs de treball"."Els pressupostos són fonamentals, ho són per a qualsevol país però encara més després de la pandèmia", asseguradirectiu deHernández és responsable de l'àrea de grans empreses del Bages, el Vallès Occidental i l'Anoia. Per aquest directiu financer, "l'important és donar estabilitat als agents econòmics i que el Govern aprovi els comptes, amb els suports que calguin". El financer s'ha mostrat convençut que els pressupostos seran una realitat ben aviat.és una antena sensible de com veu un sector de l'empresariat l'actual moment polític. Exsecretari general de la Cecot durant molts anys, Garrofé parla a títol personal però expressa els neguits de molts empresaris: "la política catalana de manera important i excessiva. L'anunci del president Aragonès de creació d'una companyia pública de generació d'electricitat només té sentit pensant en el suport de la CUP". De fet, es tracta d'un acord d'investidura entrei els cupaires. Per l'empresari, "s'ha dit que l'generarà energia allí on el sector privat no invertiria. Però s'ha parlat amb el sector privat?".Garrofé, en canvi, elogia l'actitud del conseller d'Economia, Jaume Giró, en: "Aquí, Giró s'ha plantat i ha deixat clar que no hi haurà nous impostos". Per l'exsecretari general de la Cecot, "elde la Generalitat és escàs i, en canvi, l'efecte reputacional d'un marc fiscal molt costós és elevat".Aquest era elaquest vespre a Terrassa. El president de la Cecot,ha estat prou explícit en el seu discurs, quan ha afirmat que "les empreses i Catalunya estan en transició" i que "governar és essencialment gestionar. Gestionar bé". Abad ha assenyalat els dos mals que afecten l'economia catalana: "Una debilitat interna de Catalunya i unen relació amb les necessitats catalanes". S'ha referit al dèficit fiscal i a la manca de recursos de la Generalitat, així com a la necessitat que elss'alliberin de "rigideses i centralisme burocràtic".En el discurs d'Abad, hi ha hagut una referència una mica enigmàtica. El president de la Cecot ha recordat que "Catalunya ésmalgrat que hi ha base legal per exigir-ho. Com és que no ens han proposat fer-ho? Per aquest tema exigim una taula, però de votació". Abad es referia a l'Estatut actualment vigent, l'escapçat pel, que el poble de Catalunya no ha ratificat. Sembla que juristes consultats per l'entitat empresarial han assegurat que hi ha argumentació sòlida per reclamar aquest referèndum. La pregunta que es feia aquest vespre algú era: i si la gent el rebutja?

