"Penes desproporcionades"

Les deu dones acusades perdurant laal Bages han rebutjat un acord amb lai aniran a judici. Aquest dimarts s'ha celebrat laal Penal 1 de Manresa.Les dones estan acusades de desordres públics,i el ministeri públic reclama penes de. Les encausades, que exigeixen l'o que se'ls retirin els càrrecs, consideren les penes "desproporcionades" i afirmen sentir-se "caps de turc". "Aquell dia es van fer moltes identificacions, érem moltes i hem acabat sent deu encausades", ha denunciat a l'ACN, membre del grup de suport i una de les investigades.El jutjat Penal 1 de Manresa ha acollit, aquest dimarts, la vista de conformitat per mirar d'arribar a un acord abans del judici. Només hi han entrat les advocades, mentre que les encausades s'han quedat a les portes dels jutjats acompanyades per membres del grup de suport. A les portes, Tatiana Pizarres, una de les investigades i portaveu del col·lectiu, ha explicat a l'ACN que no han volgut acceptar cap acord amb el ministeri públic. "Entenem que no hi ha cap altra possibilitat que la retirada dels càrrecs o l'absolució", ha justificat.Els fets van ocórrer durant tres protestes del 8-M de 2019 al Bages. El primer de tots va ser a quarts de sis de la matinada a la, a Santpedor. Segons el ministeri públic tres de les encausades conjuntament "amb persones no identificades" i amb la voluntat d'atemptar "contra la pau pública" van tallar la carretera amb palets de fusta i cremant pneumàtics . A totes tres les acusa de desordres i demana per a elles 18 mesos de presó. També 248,31 euros en concepte de responsabilitat civil.Hores més tard, i segons el relat de Fiscalia, quatre d'elles "amb un nombrós grup de persones no identificades" van fer pintades a l'exterior i a l'interior de la. Una d'elles, afegeix, duia un altaveu mentre cridava consignes contra la policia "animant a la resta a mostrar una actitud violenta". Posteriorment es van desplaçar al supermercat Mercadona "increpant el personal i llençant a terra 50 caixes de maduixes". A totes quatre les acusa d'un delicte de desordres i de danys. Demana per a cadascuna d'elles 18 mesos de presó i 3.240 euros de multa.El darrer dels incidents s'hauria produït al vespre, en el marc d'unaque va aplegar més de 5.000 persones. Segons la Fiscalia, cinc persones encaputxades van llançar pots de fum, ous, pintura i llaunes contra els Mossos que protegien la comissaria de la Policia Nacional, els cotxes i la façana de l'edifici . "La policia va poder identificar-ne a tres", afegeix a l'escrit. A totes tres les acusa de desordres, atemptat contra els agents i danys. Demana per a cadascuna tres anys de presó una multa de 3.240 euros. També, en concepte de responsabilitat civil, 359,97 euros pels desperfectes causats en l'uniforme d'un dels mossos.Des del grup Hi érem totes, Pizarres qualifica les penes que demana la Fiscalia de "desproporcionades".. La portaveu i acusada critica que aquella jornada es van fer "moltes identificacions i som deu encausades per una vaga general lícita". "S'ha triat a dit, les causes són aleatòries", afegeix.Des que es va donar a conèixer el cas, el grup de suport ha dut a terme accions de denúncia dels fets i una campanya de recaptació de fons per ajudar a les encausades . Avancen que preveuen noves accions per als propers mesos.

