Giró té la «seguretat» que els comptes seran aprovats al Parlament

. Amb aquesta contundència tot manllevant l'expressió "o referèndum o referèndum" que l'any 2016 va pronunciarper posar rumb a l'1-O, el conseller d'Economia,, s'ha mostrat convençut que la CUP "pot fer costat o abstenir-se" als pressupostos. Fins ara, ha dit, és l'únic grup de l'oposició amb qui han negociat. Un cop conclosa la posada de llarg, Giró ha dit que toca "respectar" els processos interns dels anticapitalistes i esperar la decisió que prenguin les seves bases a partir del pròxim cap de setmana."És l'únic possible soci amb qui fins ara ens hem assegut a parlar", ha dit Giró, que ha donat a entendre que no obriran converses amb altres grups de l'oposició fins que la CUP decideixi si presenta o no una esmena a la totalitat. Amb tot, el conseller s'ha mostrat convençut que, amb aquestes xifres sobre la taula, altres grups "podrien abstenir-se".L'Auditori delha acollit aquest dimarts la presentació dels pressupostos de la Generalitat per al 2022 . Sota l'eslògan ReActivem Catalunya, el conseller d'Economia ha desgranat les línies mestres del projecte, que el Govern espera tenir aprovats a finals d'any per tal que entrin en vigor l'1 de gener de l'any vinent. Giró ha situat els números presentats, que suposen un increment de la despesa de, com unaque ha de servir per recuperar "l'embranzida" prèvia a l'esclat de la pandèmia. Té la, ha indicat, que els pressupostos seran aprovats a la cambra. Una afirmació rellevant, tenint en compte els dubtes que expressa la CUP sobre els comptes Giró, que ha agraït la la tasca del seu equip -en especial a-, ha apuntat que el "sentit de país" és el que ha centrat l'elaboració dels pressupostos. "Els consellers han avantposat l'interès general a les seves demandes particulars", ha remarcat el titular d'Economia. Segons ell, els comptes són una "oportunitat", i ha indicat que té la. "Són els pressupostos de la reactivació social i econòmica, que permetran donar confiança al país", ha ressaltat el conseller, que els veu com un "punt d'inflexió" per al "progrés, estat del benestar, justícia i equitat social". "Han de portar a fer bategar Catalunya com en el període 2014-2019, perque portàvem aleshores", ha dit.El titular d'Economia, en la presentació general dels comptes, ha indicat que són una "injecció de vitamines al torrent sanguini de l'economia i de la societat catalana"., ha ampliat Giró, que és la primera vegada que elabora els pressupostos de la Generalitat. Es va sumar al Govern al maig a petició de Jordi Sànchez, secretari general de Junts, després d'una trajectòria professional en empreses comen les últimes dècades."No són els millors que podríem tenir, però són els millors que podem tenir avui per avui. Són els més grans i els millors que podem tenir ara mateix. La conclusió és quede la seva història, i ho dic des de la humilitat. No és mèrit del conseller, ni del seu equip. La raó és la nostra història recent com a país. Tots els que som al Govern i a l'oposició construïm sobre la feina feta de milions de catalans", ha remarcat Giró al final de la intervenció. Ha demanat actuar amb "prudència" i "determinació", i ha enviat un missatge a la Unió Europea (UE) per agrair la resposta a la crisi sanitària. Catalunya, ha indicat, podrà ser més "verda" i "solidària" amb aquests comptes. "Seria una llàstima que els interessos partidistes fessin que no fossin realitat", ha ressaltat el conseller., presidenta del Parlament, ha rebut el projecte de pressupostos a les dotze del migdia. "La imatge del conseller d'Economia lliurant a la cambra els comptes per al 2022 forma part de la litúrgia, i simbolitza l'inici d'un procés que comença a caminar", ha ressaltat Borràs. La rellevància de la llei de pressupostos, ha dit, ve derivada de laque tindrà en les accions dels propers mesos. Els comptes són els primers d'aquesta legislatura, i també els "primers que venen després de l'esclat de la pandèmia". "Recullen les mesures per disposar dels elements adequats per donar resposta a les", ha apuntat."La sobirania d'una societat s'expressa amb la manera com es gestionen els seus recursos. No són els pressupostos que gestionen el 100% dels recursos generats a Catalunya, però sí que reflecteixen la majoria del Parlament", ha ressaltat la dirigent de Junts, queper fer-los "assumibles". "Hem de tenir presents les necessitats de la societat", ha ressaltat la presidenta de la cambra, que s'estrena en una jornada com aquesta. El debat de les esmenes a la totalitat se celebrarà la setmana del 22 de novembre.Amb el projecte dedamunt la taula, aquest dimarts arrenquen de debò les negociacions entre el Govern i laper aprovar-los al. Els contactes entre, Giró i els negociadors dels anticapitalistes són constants des de fa setmanes, però no han estat suficients per arribar a la presentació dels comptes amb una entesa tancada. Tot estarà en mans, aquest cap de setmana, de la militància de la CUP, que decidirà si presenta esmena a la totalitat. En un gest d'acostament, el Govern ha inclòs la recuperació de laen la llei d'acompanyament - iniciativa avançada per NacióDigital -, que s'aprovarà finalment aquest dijous. Els moviments d'última hora de l'executiu, però, no estoven els cupaires.no contemplen cap altra opció que no sigui la CUP per aprovar els pressupostos. Si més no, això es desprèn dels missatges públics que emeten els socis de coalició, que aspiren a reeditar la majoria de la investidura. L'acord amb els anticapitalistes, remarcava aquest dilluns, secretària general adjunta dels republicans, és la via "més coherent" per triar endavant els comptes , portaveu de Junts, insistia pràcticament a la mateixa hora que els pressupostos estan pensats per complir amb la "majoria del 52%" , i que no hi havia cap alternativa sobre la taula. "No s'ha de deixar escapar l'oportunitat d'aprovar els pressupostos", va indicar Vilalta en relació a la CUP. La despesa social és un dels arguments per seduir-los.Pel que fa al marge per incrementar laa les rendes altes, les possibilitats són escasses, si més no en cas que prevalgui el criteri de Junts. Artadi va remarcar que no hi ha marge per una reforma -que seria ben vista per la CUP-, i també ha posat de manifest l'enuig pel fet que el(TC) hagi tombat la rebaixa a les rendes baixes inclosa dins del pressupost per al 2020 . Una mesura que va ser recorreguda pel govern espanyol, format peli representants dels. Aquesta última formació va ser, precisament, la que va permetre l'aprovació dels comptes de l'any passat amb una abstenció. Segons Junts, Economia ja treballa pera través de la llei d'acompanyament dels pressupostos.Si bé ERC i Junts mantenen la CUP com a soci prioritari, el cert és que elcontinua deixant clara la seva predisposició a aprovar els comptes si la majoria independentista grinyola. Davant dels "radicals" anticapitalistes , els socialistes mantenen la mà estesa i estan disposats a no plantejar contrapartides exigents cap al Govern. De fet, parafrasejant una de les frases que Junts acostuma a fer servir per referir-se a l'estratègia d'ERC a Madrid, el PSC estaria disposat a permetre'n la validació "a canvi de res". En aquests termes es va expressar, portaveu adjunt del PSC, quan se liva preguntar sobre la qüestió. El ball dels pressupostos arrenca de debò aquest dimarts i, a diferència d'altres ocasions,

