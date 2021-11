La Guàrdia Civil prohibeix les fotos amb uniforme a Tinder

Exhibir l'uniforme deen plataformes com araja no serà possible i qui ho faci rebrà una sanció. Així ho va acordar ahir el consell de ministres, que al·lega qüestions de seguretat i la necessitat de preservar la imatge institucional de cos armat.Només es permetrà que aparegui un agent amb uniforme policial en dos casos: si ho permet expressament el cos armat o en el cas de lesde la Guàrdia Civil, com ara els perfils a Instagram o a TikTok.La prohibició arriba després que el cos armat veiés amb alarma com els uniformats podien ser citats en espais sense protecció a través d'aquestes plataformes, uni per al mateix cos.L'executiu espanyol també ha regulat l'ús dels tatuatges. Es permet que es portin sempre que no continguin "expressions contràries als valors constitucionals" o que "atemptin contra la disciplina o la imatge del cos".D'ara endavant la Guàrdia Civil prohibeix també la donació ode qualsevol peça de l'Institut armat o accessoris del, i també la donació o la compravenda d'uniformes entre particulars o fora dels establiments comercials autoritzats. En cas de compra en algun dels establiments autoritzats s'haurà de presentar el document que acrediti la seva condició de membre del cos armat.​​​

